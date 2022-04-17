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Україна заповнила опитувальник, необхідний для руху до ЄС – ОП

Катерина ТищенкоНеділя, 17 квітня 2022, 19:40
Pixabay.com

Опитувальник, необхідний на шляху набуття Україною статусу кандидата в ЄС, уже повністю заповнений.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Як президент і обіцяв Урсулі фон дер Ляєн, коли вона відвідувала 8 квітня Україну, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні пройшов тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла пані Урсула, з української сторони заповнений.

Тому далі буде м’яч на стороні Європейської комісії. Вона буде готувати відповідну рекомендацію щодо того, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства. Без такої рекомендації ніхто нас до ЄС не візьме.

Ми очікуємо, що на основі цієї інформації, яку ми подали Європейській комісії, така рекомендація буде позитивна, а далі м’яч на стороні держав-членів ЄС".

Деталі: Заступник керівника ОП додав, що Україна очікує надання їй статусу країни-кандидата на членство в ЄС на засіданні Європейської ради у червні.

"А далі одразу мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС. І коли ми такі переговори проведемо, можна буде вже говорити про повноцінне членство України в ЄС", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • 8 квітня у Києві голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно вручила Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком на шляху набуття кандидата в ЄС. Також вона сказала, що, на її переконання, Україна переможе у війні, а ЄС готовий прихистити та допомогти українським громадянам.
  • Зеленський висловив сподівання, що український уряд надасть відповіді на офіційну анкету для набуття статусу країни-кандидата в члени ЄС протягом тижня.
  • 15 квітня Зеленський заявив, що Україна фактично вже заповнила офіційну анкету щодо вступу в Євросоюз.

Теми: ЄСОфіс президента
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