Украина заполнила опросник, необходимый для движения в ЕС – ОП
Опросник, необходимый для обретения Украиной статуса кандидата в ЕС, уже полностью заполнен.
Источник: замруководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона
Прямая речь: "Как президент и обещал Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 8 апреля Украину, что в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла Урсула, с украинской стороны заполнен.
Потому дальше будет мяч на стороне Европейской комиссии. Она будет готовить соответствующую рекомендацию, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства. Без такой рекомендации никто нас в ЕС не примет.
Мы ожидаем, что на основе этой информации, которую мы предоставили Европейской комиссии, такая рекомендация будет положительной, а дальше мяч на стороне государств-членов ЕС".
Детали: Замруководителя ОП добавил, что Украина ожидает предоставления ей статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета в июне.
"А дальше должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. И когда мы такие переговоры проведем, можно уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", - сказал он.
Предыстория:
- 8 апреля в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально вручила Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС. Также она сказала, что, по ее мнению, Украина победит в войне, а ЕС готов приютить и помочь украинским гражданам.
- Зеленский тогда выразил надежду, что украинское правительство ответит на официальную анкету для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС в течение недели.
- 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина фактически уже заполнила официальную анкету относительно вступления в Евросоюз.