Украина заполнила опросник, необходимый для движения в ЕС – ОП

Опросник, необходимый для обретения Украиной статуса кандидата в ЕС, уже полностью заполнен.

Источник: замруководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона

Прямая речь: "Как президент и обещал Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 8 апреля Украину, что в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла Урсула, с украинской стороны заполнен.

Потому дальше будет мяч на стороне Европейской комиссии. Она будет готовить соответствующую рекомендацию, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства. Без такой рекомендации никто нас в ЕС не примет.

Мы ожидаем, что на основе этой информации, которую мы предоставили Европейской комиссии, такая рекомендация будет положительной, а дальше мяч на стороне государств-членов ЕС".

Детали: Замруководителя ОП добавил, что Украина ожидает предоставления ей статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета в июне.

"А дальше должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. И когда мы такие переговоры проведем, можно уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", - сказал он.

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