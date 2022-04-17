Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина заполнила опросник, необходимый для движения в ЕС – ОП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 апреля 2022, 19:40
Pixabay.com

Опросник, необходимый для обретения Украиной статуса кандидата в ЕС, уже полностью заполнен.

Источник: замруководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона

Прямая речь: "Как президент и обещал Урсуле фон дер Ляйен, когда она посещала 8 апреля Украину, что в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла Урсула, с украинской стороны заполнен.

Потому дальше будет мяч на стороне Европейской комиссии. Она будет готовить соответствующую рекомендацию, выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства. Без такой рекомендации никто нас в ЕС не примет.

Мы ожидаем, что на основе этой информации, которую мы предоставили Европейской комиссии, такая рекомендация будет положительной, а дальше мяч на стороне государств-членов ЕС".

Детали: Замруководителя ОП добавил, что Украина ожидает предоставления ей статуса страны-кандидата на членство в ЕС на заседании Европейского совета в июне.

"А дальше должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС. И когда мы такие переговоры проведем, можно уже говорить о полноценном членстве Украины в ЕС", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 8 апреля в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально вручила Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС. Также она сказала, что, по ее мнению, Украина победит в войне, а ЕС готов приютить и помочь украинским гражданам.
  • Зеленский тогда выразил надежду, что украинское правительство ответит на официальную анкету для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС в течение недели.
  • 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина фактически уже заполнила официальную анкету относительно вступления в Евросоюз.

Темы: ЕСОфис президента
Главное сегодня

Россияне могут устроить провокации на Пасху, "алиби" уже состряпали - Центр при СНБО

Украинцы не будут иметь дополнительных выходных в апреле и мае из-за войны

фотоGoogle открыл на своих картах все стратегические и военные объекты РФ

видеоМедведчук просит Путина и Зеленского обменять его на защитников и жителей Мариуполя

"Дело ортопедов": в Беларуси задержаны 35 медиков, в том числе "врач Лукашенко"

фото, видео, обновлено от 08:31В сети появились первые фото и видео подбитого крейсера "Москва"

Все новости...
ЕС
Глава Еврокомиссии рассказала об энергетических санкциях в новом пакете ЕС
Глава Еврокомиссии: Новые санкции ЕС против России нацелены на "Сбербанк"
Грузия хочет в мае передать ЕС заполненный опросник для вступа
Последние новости
15:57
Цены на золото обновили максимум с середины марта
15:53
Украинские военные вернули девочке телефон, который у нее отобрали оккупанты
15:52
фотоОккупанты в Геническе установили памятник Ленину
15:50
Несмотря на призывы эвакуироваться на Луганщине до сих пор остаются 50 тысяч человек
15:40
У офиса премьера Британии перекрыли дорогу и задержали неизвестного
15:28
Как выиграть информационную войну – ОПОРА
15:22
В ГУР рассказали, как Россия вынуждает своих "отказников" воевать в Украине
15:22
фото, видеоЛьвов: среди раненых 3-летний переселенец из Харькова
15:16
Бои за Кременную в Луганской области шли трое суток - глава ВА города
14:50
Goldman Sachs оценивает вероятность рецессии в США в ближайшие два года в 35%
Все новости...