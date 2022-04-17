Серед російського генералітету немає згоди щодо наступу, бояться загинути – Буданов
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що серед російського генералітету немає згоди щодо наступальних операцій, бо бояться загинути на полі бою.
Джерело: коментар Буданова в прямому ефірі національного телемарафону
Пряма мова Буданова: "Насправді росіяни готуються до вирішальної для них битви (на Донбасі – ред.) Вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже сильно обмежені в часі. Скажімо так, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні здобутки, які зможуть показати як, певною мірою, "виграш" у Росії в цій "спецоперації". Вони поспішають до, скажімо так, Великодня (24 квітня – ред.).
Але я вам, скажу так – нічого в них не вийде, нікуди вони не встигнуть і Україна буде відстояна. Можливі певні тактичні перемоги (російських окупантів – ред.). У нас деякі селища переходять з рук у руки по два-три рази на добу.
У російського генералітету немає "однорідності" виключно з однієї причини – на даному етапі, точно підтверджено про знищення 8 генералів (збройних сил РФ – ред.) І цей фактор насправді лякає дуже багатьох із них".
Деталі: Голова ГУР МО сказав, що російські генерали побоюються зазнати репресій у разі невдач.
Максимальна концентрація військових засобів окупантів наразі концентрується в околицях міста Ізюм на Харківщині.
Буданов сказав, що в української розвідки немає даних про зменшення угруповання російських окупантів у Маріуполі. За його словами, чисельність підрозділів росіян залишаються такими самими.
Також він не підтвердив інформацію, яку поширювали російські пропагандистські ресурси й міністерство оборони РФ, буцімто в небі над Одесою 16 квітня системи ППО росіян збили український транспортний літак із західною зброєю.
Українська розвідка має дані, що в росіян вичерпуються запаси високоточних ракет. Водночас через санкції в окупантів немає можливості налагодити виробництво таких ракет.
Передісторія:
- Наприкінці березня українське військово-політичне керівництво повідомляло про ліквідацію сімох генералів РФ, один із них мав військове звання генерал-лейтенанта.
- 16 квітня в Санкт-Петербурзі поховали генерал-майора збройних сил РФ Володимира Фролова. Він став восьмим за ліком генералом, знищеним українськими захисниками.
- Раніше російська служба ВВС порахувала за офіційними заявами російської влади, що серед загиблих в боях в Україні військовослужбовців РФ кожен п'ятий мав офіцерське звання.
- Західні розвідувальні відомства порахували, що третина російських батальйонно-тактичних груп, які призначалися для вторгнення й окупації України, втратили боєздатність після першого місяця війни.
- Британська розвідка прогнозувала на початку квітня, що активність боїв на Донбасі значно посилиться до кінця місяця.