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Серед російського генералітету немає згоди щодо наступу, бояться загинути – Буданов

Денис КарловськийНеділя, 17 квітня 2022, 21:22
Серед російського генералітету немає згоди щодо наступу, бояться загинути – Буданов
начальник гур мо Кирило Буданов. фото: скриншот інтерв'ю для cnn

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що серед російського генералітету немає згоди щодо наступальних операцій, бо бояться загинути на полі бою.

Джерело: коментар Буданова в прямому ефірі національного телемарафону

Пряма мова Буданова: "Насправді росіяни готуються до вирішальної для них битви (на Донбасі – ред.) Вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже сильно обмежені в часі. Скажімо так, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні здобутки, які зможуть показати як, певною мірою, "виграш" у Росії в цій "спецоперації". Вони поспішають до, скажімо так, Великодня (24 квітня – ред.).

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Але я вам, скажу так – нічого в них не вийде, нікуди вони не встигнуть і Україна буде відстояна. Можливі певні тактичні перемоги (російських окупантів – ред.). У нас деякі селища переходять з рук у руки по два-три рази на добу.

У російського генералітету немає "однорідності" виключно з однієї причини – на даному етапі, точно підтверджено про знищення 8 генералів (збройних сил РФ – ред.) І цей фактор насправді лякає дуже багатьох із них".

Деталі: Голова ГУР МО сказав, що російські генерали побоюються зазнати репресій у разі невдач.

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Максимальна концентрація військових засобів окупантів наразі концентрується в околицях міста Ізюм на Харківщині.

Буданов сказав, що в української розвідки немає даних про зменшення угруповання російських окупантів у Маріуполі. За його словами, чисельність підрозділів росіян залишаються такими самими.

Також він не підтвердив інформацію, яку поширювали російські пропагандистські ресурси й міністерство оборони РФ, буцімто в небі над Одесою 16 квітня системи ППО росіян збили український транспортний літак із західною зброєю.

Українська розвідка має дані, що в росіян вичерпуються запаси високоточних ракет. Водночас через санкції в окупантів немає можливості налагодити виробництво таких ракет.

Передісторія:

  • Наприкінці березня українське військово-політичне керівництво повідомляло про ліквідацію сімох генералів РФ, один із них мав військове звання генерал-лейтенанта.
  • 16 квітня в Санкт-Петербурзі поховали генерал-майора збройних сил РФ Володимира Фролова. Він став восьмим за ліком генералом, знищеним українськими захисниками.
  • Раніше російська служба ВВС порахувала за офіційними заявами російської влади, що серед загиблих в боях в Україні військовослужбовців РФ кожен п'ятий мав офіцерське звання.
  • Західні розвідувальні відомства порахували, що третина російських батальйонно-тактичних груп, які призначалися для вторгнення й окупації України, втратили боєздатність після першого місяця війни.
  • Британська розвідка прогнозувала на початку квітня, що активність боїв на Донбасі значно посилиться до кінця місяця.

Теми: розвідкавійнаМаріупольРосія
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