Среди российского генералитета нет согласия по поводу наступления, боятся погибнуть – Буданов
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что среди российского генералитета нет согласия по поводу наступательных операций, потому что боятся погибнуть на поле боя.
Источник: комментарий Буданова в прямом эфире национального телемарафона
Прямая речь Буданова: "На самом деле, россияне готовятся к решающей для них битве (на Донбассе – ред.). Они очень сильно спешат, потому что они очень сильно ограничены во времени. Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как, в определенной степени, "выигрыш" России в этой "спецоперации". Они спешат к Пасхе (24 апреля – ред.).
Но я вам скажу так – ничего у них не получится, никуда они не успеют и Украина будет отстояна. Возможны определенные тактические победы (российских оккупантов – ред.). У нас некоторые поселения переходят из рук в руки по два-три раза в сутки.
У российского генералитета нет единства исключительно по одной причине – на данном этапе, точно подтверждено об уничтожении 8 генералов (вооруженных сил РФ – ред.) и этот фактор действительно пугает очень многих из них".
Детали: Глава ГУР МО сказал, что российские генералы также опасаются испытать репрессии в случае неудач.
Максимальная концентрация военных средств оккупантов концентрируется в окрестностях города Изюм Харьковской области.
Буданов сказал, что у украинской разведки нет данных об уменьшении группировки российских оккупантов в Мариуполе. По его словам, численность подразделений россиян остаются прежними.
Также он не подтвердил информацию, распространяемую российскими пропагандистскими ресурсами и министерством обороны РФ, якобы в небе над Одессой 16 апреля системы ПВО россиян сбили украинский транспортный самолет с западным вооружением.
Украинская разведка располагает данными, что у россиян исчерпываются запасы высокоточных ракет. В то же время из-за санкций у оккупантов нет возможности наладить производство таких ракет.
Предыстория:
- В конце марта украинское военно-политическое руководство сообщало о ликвидации семи генералов РФ, один из них имел воинское звание генерал-лейтенанта.
- 16 апреля в Санкт-Петербурге похоронили генерал-майора вооруженных сил РФ Владимира Фролова. Он стал восьмым по счету генералом, уничтоженным украинскими защитниками.
- Ранее российская служба ВВС посчитала по официальным заявлениям российских властей, что среди военнослужащих РФ, погибших в боях в Украине, каждый пятый имел офицерское звание.
- Западные разведывательные ведомства подсчитали, что треть российских батальонно-тактических групп, предназначавшихся для вторжения и оккупации Украины, потеряли боеспособность после первого месяца войны.
- Британская разведка прогнозировала в начале апреля, что активность боев в Донбассе значительно усилится к концу месяца.