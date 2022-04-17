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Среди российского генералитета нет согласия по поводу наступления, боятся погибнуть – Буданов

Денис КарловскийВоскресенье, 17 апреля 2022, 21:22
Среди российского генералитета нет согласия по поводу наступления, боятся погибнуть – Буданов
начальник гур мо кирилл буданов. фото: скриншот из интервью буданова для телеканала cnn

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что среди российского генералитета нет согласия по поводу наступательных операций, потому что боятся погибнуть на поле боя.

Источник: комментарий Буданова в прямом эфире национального телемарафона

Прямая речь Буданова: "На самом деле, россияне готовятся к решающей для них битве (на Донбассе – ред.). Они очень сильно спешат, потому что они очень сильно ограничены во времени. Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как, в определенной степени, "выигрыш" России в этой "спецоперации". Они спешат к Пасхе (24 апреля – ред.).

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Но я вам скажу так – ничего у них не получится, никуда они не успеют и Украина будет отстояна. Возможны определенные тактические победы (российских оккупантов – ред.). У нас некоторые поселения переходят из рук в руки по два-три раза в сутки.

У российского генералитета нет единства исключительно по одной причине – на данном этапе, точно подтверждено об уничтожении 8 генералов (вооруженных сил РФ – ред.) и этот фактор действительно пугает очень многих из них".

Детали: Глава ГУР МО сказал, что российские генералы также опасаются испытать репрессии в случае неудач.

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Максимальная концентрация военных средств оккупантов концентрируется в окрестностях города Изюм Харьковской области.

Буданов сказал, что у украинской разведки нет данных об уменьшении группировки российских оккупантов в Мариуполе. По его словам, численность подразделений россиян остаются прежними.

Также он не подтвердил информацию, распространяемую российскими пропагандистскими ресурсами и министерством обороны РФ, якобы в небе над Одессой 16 апреля системы ПВО россиян сбили украинский транспортный самолет с западным вооружением.

Украинская разведка располагает данными, что у россиян исчерпываются запасы высокоточных ракет. В то же время из-за санкций у оккупантов нет возможности наладить производство таких ракет.

Предыстория:

  • В конце марта украинское военно-политическое руководство сообщало о ликвидации семи генералов РФ, один из них имел воинское звание генерал-лейтенанта.
  • 16 апреля в Санкт-Петербурге похоронили генерал-майора вооруженных сил РФ Владимира Фролова. Он стал восьмым по счету генералом, уничтоженным украинскими защитниками.
  • Ранее российская служба ВВС посчитала по официальным заявлениям российских властей, что среди военнослужащих РФ, погибших в боях в Украине, каждый пятый имел офицерское звание.
  • Западные разведывательные ведомства подсчитали, что треть российских батальонно-тактических групп, предназначавшихся для вторжения и оккупации Украины, потеряли боеспособность после первого месяца войны.
  • Британская разведка прогнозировала в начале апреля, что активность боев в Донбассе значительно усилится к концу месяца.

Темы: разведкавойнаМариупольРосcия
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