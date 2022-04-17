Россияне жалуются в соцсетях, что их родственники "исчезли" на крейсере "Москва"

Пользователи "ВКонтакте" сообщают, что их родственники, которые были членами экипажа крейсера "Москва", пропали без вести после того как флагман флота РФ пошел ко дну.

Источник: Meduza

Детали: В частности, Дмитрий Шкребец сообщил, что его сын Егор Шкребец проходил срочную службу на крейсере и после гибели корабля его внесли в списки "пропавших без вести".

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Еще одна женщина сообщила в соцсети, что ее сын Марк Тарасов также "пропал без вести на крейсере "Москва".

Прямая речь Шкребца: "Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера "Москва", среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море?!

После моих попыток уточнить данные о происшествии командир крейсера и его зам перестали выходить на связь. Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб?"

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Детали: По словам отца оккупанта, его сын был призван на военную службу 2 июля 2021 года и на крейсере "Москва" служил корабельным коком.

Мужчина попросил читателей распространить его обращение, "чтобы подонки не замяли эту страшную трагедию", и заявил, что намерен посвятить всю жизнь тому, "чтобы правда победила в этой истории".

В то же время, на своей странице в соцсети отец оккупанта также публиковал разные ободрения для российской армии и тезисы о том, "Украины не должно быть".

Шкребец опубликовал фотографии сына и, вероятно, его сослуживцев, сделанные, как следует из подписи, за четыре дня до гибели.

Первоначальный пост Шкребца был удален, но позже он выложил текст заново с комментарием "Скоро опять удалят".

17 апреля "Агентство" нашло еще одну публикацию про исчезновение военнослужащего в результате гибели "Москвы".

Это пост пользовательницы "ВКонтакте" Ульяны Тарасовой о том, что ее сын Марк Тарасов "пропал без вести на крейсере "Москва".

Что было раньше: Мать одного из срочников РФ, который, по ее словам, был среды членов экипажа "Москвы", рассказала, что на борту крейсера погибли около 40 человек, очень много раненных с оторванными конечностями.

Несмотря на заявления Минобороны России, что весь экипаж уничтоженного силами ВСУ российского крейсера "Москва" был полностью эвакуирован, журналисты обнаружили первого погибшего российского моряка из состава экипажа – им оказался мичман судна удмурт Иван Вахрушев.

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