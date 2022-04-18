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У мережі з’явились перші фото та відео підбитого крейсера "Москва"

Ірина БалачукПонеділок, 18 квітня 2022, 11:40
У мережі з’явились перші фото та відео підбитого крейсера Москва
Фото OSINTtechnical з Twitter

Журналіст-дослідник OSINTtechnical опублікував ймовірно перші фото російського крейсера "Москва" після влучання в нього українських ракет "Нептун" у Чорному морі.

Джерело: OSINTtechnical у Twitter

Дослівно OSINTtechnical: "Я не можу перевірити справжність, але це крейсер класу "Слава", і я не думаю, що котрийсь з них з них був знищений таким чином". 

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Фото OSINTtechnical з Twitter

Деталі: Журналіст також зазначив, що "існує розбіжність між датою фото 15.04 і датою затоплення 14.04".

Одне з фото зроблене з корабля, який, ймовірно прибув на допомогу "Москві". На ньому видно, що палаючий крейсер накренився на лівий бік. 

 
Фото OSINTtechnical з Twitter

Також над палубою видно два перехресні струмені води – це може свідчити про те, що так або намагалися загасити пожежу, або могли відкачувати з трюмів воду, використовуючи пожежні гідранти як насоси. 

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OSINTtechnical також вважає, що "Москва" горіла всередині, перш ніж затонути, бо з більшості видимих ілюмінаторів видно сильний дим. 

 
Фото з Twitter  allegedly bhangmeter

Пізніше OSINTtechnical також опублікував відео палаючої "Москви". 

Передісторія:

  • Увечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" підбили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Після цього крейсер із 16 крилатими ракетами вийшов з ладу та затонув.
  • Експерти проаналізували знімки з супутників і визначили точні координати розташування крейсера "Москва" в момент влучення в нього українських ракет "Нептун".
  • "Радіо Свобода" зуміла поспілкуватися з родичкою одного з російських моряків на палубі "Москви", і вона підтвердила його загибель на крейсері. Жінка зізналася журналістам, що ще 27 членів екіпажу "зникли безвісти".
  • Російські медіа опублікували "свіже" відео зустрічі головнокомандувача ВМФ РФ адмірала Миколи Євменова та командування Чорноморського флоту Росії нібито з "екіпажем ракетного крейсера "Москва", який був підбитий українськими ракетами і затонув.
  • Експерт з питань військово-морських сил Г. І. Саттон порахував через супутникові знімки та російське офіційне відео, що половина екіпажу російського крейсера "Москва" загинули або поранені
  • Користувачі "ВКонтакте" повідомляли, що їхні родичі, які були членами екіпажу крейсера "Москва", зникли безвісти після того, як флагман флоту РФ пішов на дно.

Теми: Чорне мореРосіявійна
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