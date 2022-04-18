У мережі з’явились перші фото та відео підбитого крейсера "Москва"

Журналіст-дослідник OSINTtechnical опублікував ймовірно перші фото російського крейсера "Москва" після влучання в нього українських ракет "Нептун" у Чорному морі.

Джерело: OSINTtechnical у Twitter

Дослівно OSINTtechnical: "Я не можу перевірити справжність, але це крейсер класу "Слава", і я не думаю, що котрийсь з них з них був знищений таким чином".

Фото OSINTtechnical з Twitter

Деталі: Журналіст також зазначив, що "існує розбіжність між датою фото 15.04 і датою затоплення 14.04".

Одне з фото зроблене з корабля, який, ймовірно прибув на допомогу "Москві". На ньому видно, що палаючий крейсер накренився на лівий бік.

Фото OSINTtechnical з Twitter

Також над палубою видно два перехресні струмені води – це може свідчити про те, що так або намагалися загасити пожежу, або могли відкачувати з трюмів воду, використовуючи пожежні гідранти як насоси.

OSINTtechnical також вважає, що "Москва" горіла всередині, перш ніж затонути, бо з більшості видимих ілюмінаторів видно сильний дим.

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Фото з Twitter allegedly bhangmeter

Пізніше OSINTtechnical також опублікував відео палаючої "Москви".

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

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