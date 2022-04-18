В сети появились первые фото и видео подбитого крейсера "Москва"

Журналист-исследователь OSINTtechnical опубликовал предположительно первые фото российского крейсера "Москва" после попадания в него украинских ракет "Нептун" в Черном море.

Источник: OSINTtechnical в Twitter

Дословно OSINTtechnical: "Я не могу проверить подлинность, но это крейсер класса "Слава", и я не думаю, что какой-то из них был уничтожен таким образом".

Реклама:

OSINTtechnical из Twitter

Детали: Журналист также отметил, что "существует расхождение между датой фото 15.04 и датой затопления 14.04".

Одно из фото сделано с корабля, который, вероятно, прибыл на помощь "Москве". На нем видно, что горящий крейсер накренился на левую сторону.

OSINTtechnical из Twitter

Также над палубой видны две перекрестные струи воды – это может свидетельствовать о том, что так или пытались потушить пожар, или могли откачиватьиз трюмов воду, используя пожарные гидранты в качестве насосов.

ВИДЕО ДНЯ

OSINTtechnical также считает, что "Москва" горела внутри, прежде чем затонуть, потому что из большинства видимых иллюминаторов был виден сильный дым и пламя.

Фото из Twitter allegedly bhangmeter

Позже OSINTtechnical также опубликовал видео горящей "Москвы".

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

Предыстория: