В сети появились первые фото и видео подбитого крейсера "Москва"
Журналист-исследователь OSINTtechnical опубликовал предположительно первые фото российского крейсера "Москва" после попадания в него украинских ракет "Нептун" в Черном море.
Источник: OSINTtechnical в Twitter
Дословно OSINTtechnical: "Я не могу проверить подлинность, но это крейсер класса "Слава", и я не думаю, что какой-то из них был уничтожен таким образом".
Детали: Журналист также отметил, что "существует расхождение между датой фото 15.04 и датой затопления 14.04".
Одно из фото сделано с корабля, который, вероятно, прибыл на помощь "Москве". На нем видно, что горящий крейсер накренился на левую сторону.
Также над палубой видны две перекрестные струи воды – это может свидетельствовать о том, что так или пытались потушить пожар, или могли откачиватьиз трюмов воду, используя пожарные гидранты в качестве насосов.
OSINTtechnical также считает, что "Москва" горела внутри, прежде чем затонуть, потому что из большинства видимых иллюминаторов был виден сильный дым и пламя.
Позже OSINTtechnical также опубликовал видео горящей "Москвы".
Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022
Предыстория:
- Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами вышел из строя и затонул.
- Эксперты проанализировали снимки со спутников и определили точные координаты расположения крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских ракет "Нептун".
- "Радио Свобода" сумела пообщаться с родственницей одного из российских моряков на палубе Москвы, и она подтвердила его гибель на крейсере. Женщина призналась журналистам, что еще 27 членов экипажа "пропали без вести".
- Российские медиа опубликовали видео встречи главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и командования Черноморского флота России якобы с "экипажем ракетного крейсера "Москва", который был подбит украинскими ракетами и затонул.
- Эксперт по военно-морским силам Х. И. Саттон посчитал по спутниковым снимкам и российскому официальному видео, что половина экипажа российского крейсера "Москва" погибли или ранены.
- Пользователи "ВКонтакте" сообщали, что их родственники, которые были членами экипажа крейсера "Москва", пропали без вести после того, как флагман флота РФ пошел ко дну.