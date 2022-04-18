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В сети появились первые фото и видео подбитого крейсера "Москва"

Ирина БалачукПонедельник, 18 апреля 2022, 11:40
Фото OSINTtechnical из Twitter

Журналист-исследователь OSINTtechnical опубликовал предположительно первые фото российского крейсера "Москва" после попадания в него украинских ракет "Нептун" в Черном море.

Источник: OSINTtechnical в Twitter

Дословно OSINTtechnical: "Я не могу проверить подлинность, но это крейсер класса "Слава", и я не думаю, что какой-то из них был уничтожен таким образом". 

 
OSINTtechnical из Twitter

Детали: Журналист также отметил, что "существует расхождение между датой фото 15.04 и датой затопления 14.04".

Одно из фото сделано с корабля, который, вероятно, прибыл на помощь "Москве". На нем видно, что горящий крейсер накренился на левую сторону. 

 
OSINTtechnical из Twitter

Также над палубой видны две перекрестные струи воды – это может свидетельствовать о том, что так или пытались потушить пожар, или могли откачиватьиз трюмов воду, используя пожарные гидранты в качестве насосов.

OSINTtechnical также считает, что "Москва" горела внутри, прежде чем затонуть, потому что из большинства видимых иллюминаторов был виден сильный дым и пламя.

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Фото из Twitter  allegedly bhangmeter

Позже OSINTtechnical также опубликовал видео горящей "Москвы".

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами вышел из строя и затонул.
  • Эксперты проанализировали снимки со спутников и определили точные координаты расположения крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских ракет "Нептун".
  • "Радио Свобода" сумела пообщаться с родственницей одного из российских моряков на палубе Москвы, и она подтвердила его гибель на крейсере. Женщина призналась журналистам, что еще 27 членов экипажа "пропали без вести".
  • Российские медиа опубликовали видео встречи главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и командования Черноморского флота России якобы с "экипажем ракетного крейсера "Москва", который был подбит украинскими ракетами и затонул.
  • Эксперт по военно-морским силам Х. И. Саттон посчитал по спутниковым снимкам и российскому официальному видео, что половина экипажа российского крейсера "Москва" погибли или ранены.
  • Пользователи "ВКонтакте" сообщали, что их родственники, которые были членами экипажа крейсера "Москва", пропали без вести после того, как флагман флота РФ пошел ко дну.

Темы: Черное мореРосcиявойна
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