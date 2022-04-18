Російський генерал через бізнес-партнера Киви відмивав кошти в Україні – ДБР

Під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата Іллі Киви, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.

Джерело: ДБР

Деталі: Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

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Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

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Плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.