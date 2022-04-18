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Российский генерал через бизнес-партнера Кивы отмывал средства в Украине – ГБР

Роман ПетренкоПонедельник, 18 апреля 2022, 10:07
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В ходе расследования дела в отношении государственной измены бывшего народного депутата Ильи Кивы, работники Государственного бюро расследований обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения.

Источник: ГБР

Детали: Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

По данным ГБР, сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Планируются меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.

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Темы: ГБРКиваотмывание денегРосcия
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