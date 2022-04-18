Тіла вбитих у Ірпені передали на експертизу для суду в Гаазі
Поліція завершила всі необхідні слідчі дії в Ірпені щодо фіксації воєнних злочинів РФ, і передала на експертизу тіла 269 загиблих місцевих жителів, окремий кейс стосовно ЖК Rich Town готовий для передання до МКС.
Джерело: перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв під час брифінгу, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Пантелеєва: "Наразі ми оглянули 269 тіл загиблих жителів Ірпеня. Їх передано для проведення відповідних судових експертиз і встановлення причин загибелі. Надалі їх буде передано родичам для поховання".
Оглянуто сім місць розстрілу цивільних військовослужбовцями РФ… Встановлено й допитано 117 громадян, які на момент активної фази збройної агресії залишилися на території Ірпеня.
Деталі: Також, за його словами, поліцейські оглянули житлові квартали, приватні будинки та магазини, де певний час дислокувалися, ночували й мародерствували військовослужбовці РФ.
Крім того, як розповів Пантелеєв, поліція відпрацювала для передання матеріалів до Міжнародного кримінального суду (МКС) один із кейсів - щодо обстрілу військовослужбовцями РФ житлового комплексу Rich Town.
Нагадаємо:
- 28 березня стало відомо про звільнення Ірпеня від російських загарбників.
- Макрушин повідомив, що в Ірпені за попередніми даними загинули до 300 цивільних та до 50 військових.
- Він також додав, що протягом щонайменше місяця мешканцям звільненого Ірпеня на Київщині не можна повертатися до своїх домівок.