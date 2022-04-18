Тіла вбитих у Ірпені передали на експертизу для суду в Гаазі

Поліція завершила всі необхідні слідчі дії в Ірпені щодо фіксації воєнних злочинів РФ, і передала на експертизу тіла 269 загиблих місцевих жителів, окремий кейс стосовно ЖК Rich Town готовий для передання до МКС.

Джерело: перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв під час брифінгу, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Пантелеєва: "Наразі ми оглянули 269 тіл загиблих жителів Ірпеня. Їх передано для проведення відповідних судових експертиз і встановлення причин загибелі. Надалі їх буде передано родичам для поховання".

Оглянуто сім місць розстрілу цивільних військовослужбовцями РФ… Встановлено й допитано 117 громадян, які на момент активної фази збройної агресії залишилися на території Ірпеня.

Деталі: Також, за його словами, поліцейські оглянули житлові квартали, приватні будинки та магазини, де певний час дислокувалися, ночували й мародерствували військовослужбовці РФ.

Крім того, як розповів Пантелеєв, поліція відпрацювала для передання матеріалів до Міжнародного кримінального суду (МКС) один із кейсів - щодо обстрілу військовослужбовцями РФ житлового комплексу Rich Town.

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