Тела убитых в Ирпене передали на экспертизу для суда в Гааге
Полиция завершила все необходимые следственные действия в Ирпене по фиксации военных преступлений РФ, и передала на экспертизу тела 269 погибших местных жителей, отдельный кейс по отношению к ЖК Rich Town готов для передачи в МКС.
Источник: первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев во время брифинга, цитируемого "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Пантелеева: "В настоящее время мы осмотрели 269 тел погибших жителей Ирпеня. Они переданы для проведения соответствующих судебных экспертиз и установления причин гибели. В дальнейшем они будут переданы родственникам для захоронения".
Осмотрены семь мест расстрела гражданских военнослужащих РФ… Установлены и допрошены 117 граждан, которые на момент активной фазы вооруженной агрессии остались на территории Ирпеня.
Детали: Также, по его словам, полицейские осмотрели жилые кварталы, частные дома и магазины, где некоторое время дислоцировались, ночевали и мародерствовали военнослужащие РФ.
Кроме того, как рассказал Пантелеев, полиция отработала для передачи материалов в Международный уголовный суд (МКС) один из кейсов - по обстрелу военнослужащими РФ жилого комплекса Rich Town.
Напомним:
- 28 марта стало известно об освобождении Ирпеня от российских захватчиков.
- Макрушин сообщил, что в Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.
- Он также добавил, что в течение минимум месяца жителям освобожденного Ирпеня в Киевской области нельзя возвращаться в свои дома.