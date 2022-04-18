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Тела убитых в Ирпене передали на экспертизу для суда в Гааге

Роман ПетренкоПонедельник, 18 апреля 2022, 14:19
Тела убитых в Ирпене передали на экспертизу для суда в Гааге

Полиция завершила все необходимые следственные действия в Ирпене по фиксации военных преступлений РФ, и передала на экспертизу тела 269 погибших местных жителей, отдельный кейс по отношению к ЖК Rich Town готов для передачи в МКС.

Источник: первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев во время брифинга, цитируемого "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Пантелеева: "В настоящее время мы осмотрели 269 тел погибших жителей Ирпеня. Они переданы для проведения соответствующих судебных экспертиз и установления причин гибели. В дальнейшем они будут переданы родственникам для захоронения".

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Осмотрены семь мест расстрела гражданских военнослужащих РФ… Установлены и допрошены 117 граждан, которые на момент активной фазы вооруженной агрессии остались на территории Ирпеня.

Детали: Также, по его словам, полицейские осмотрели жилые кварталы, частные дома и магазины, где некоторое время дислоцировались, ночевали и мародерствовали военнослужащие РФ.

Кроме того, как рассказал Пантелеев, полиция отработала для передачи материалов в Международный уголовный суд (МКС) один из кейсов - по обстрелу военнослужащими РФ жилого комплекса Rich Town.

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Темы: ИрпеньубийствоРосcиявойна
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