Чернігів: розібрали завали на стадіоні, розчистили 25 кілометрів траси до Києва

У Чернігові розібрали завали на стадіоні імені Гагаріна, а також розчистили від решток російської техніки 25 кілометрів траси М-01.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Тимошенка: "У Чернігові силами ДСНС завершено розбір завалів на стадіоні імені Гагаріна та на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Дорожники поступово розчищають трасу М-01. Після запеклих боїв тут було чимало спаленої техніки окупантів, уламків від снарядів".

Деталі: В Офісі президента сказали, що дорожники розчистили вже 25 кілометрів траси.

Загалом російські окупанти пошкодили 626 кілометрів автодоріг в області та 20 мостів.

У селах Киселівка та Смолин на трасі Чернігів-Десна-Вишгород встановили тимчасові переправи.

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фото: кирило тимошенко

фото: кирило тимошенко

фото: кирило тимошенко

фото: кирило тимошенко

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