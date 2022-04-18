Чернігів: розібрали завали на стадіоні, розчистили 25 кілометрів траси до Києва
Понеділок, 18 квітня 2022, 17:48
У Чернігові розібрали завали на стадіоні імені Гагаріна, а також розчистили від решток російської техніки 25 кілометрів траси М-01.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Пряма мова Тимошенка: "У Чернігові силами ДСНС завершено розбір завалів на стадіоні імені Гагаріна та на вулиці В’ячеслава Чорновола.
Дорожники поступово розчищають трасу М-01. Після запеклих боїв тут було чимало спаленої техніки окупантів, уламків від снарядів".
Деталі: В Офісі президента сказали, що дорожники розчистили вже 25 кілометрів траси.
Загалом російські окупанти пошкодили 626 кілометрів автодоріг в області та 20 мостів.
У селах Киселівка та Смолин на трасі Чернігів-Десна-Вишгород встановили тимчасові переправи.
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