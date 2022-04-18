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Чернігів: розібрали завали на стадіоні, розчистили 25 кілометрів траси до Києва

Денис КарловськийПонеділок, 18 квітня 2022, 17:48
Чернігів: розібрали завали на стадіоні, розчистили 25 кілометрів траси до Києва
зруйнований російськими окупантами стадіон у чернігові, 9 квітня. фото: getty images

У Чернігові розібрали завали на стадіоні імені Гагаріна, а також розчистили від решток російської техніки 25 кілометрів траси М-01.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Тимошенка: "У Чернігові силами ДСНС завершено розбір завалів на стадіоні імені Гагаріна та на вулиці В’ячеслава Чорновола.

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Дорожники поступово розчищають трасу М-01. Після запеклих боїв тут було чимало спаленої техніки окупантів, уламків від снарядів".

Деталі: В Офісі президента сказали, що дорожники розчистили вже 25 кілометрів траси.

Загалом російські окупанти пошкодили 626 кілометрів автодоріг в області та 20 мостів.

ВІДЕО ДНЯ

У селах Киселівка та Смолин на трасі Чернігів-Десна-Вишгород встановили тимчасові переправи.

 
фото: кирило тимошенко
 
фото: кирило тимошенко
 
фото: кирило тимошенко
 
фото: кирило тимошенко

Передісторія:

  • ООН зі своїх супутників з’ясувала, що п’ята частина забудови Чернігова знищена вщент після облоги міста російськими окупаційними військами та повітряних атак.
  • 15 квітня на залізничну станцію "Чернігів" прибув перший потяг, після відновлення залізничного сполучення, із гуманітарною допомогою населенню.
  • Міністр культури Олександр Ткаченко запевняв, що німецький уряд та ФК "Дортмунд" допоможуть відбудувати новий стадіон у Чернігові.
  • Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко вважає, що на відбудову міста піде 4 роки.

Теми: ЧернігівЧернігівська областьдорогиОфіс президента
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