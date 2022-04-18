Чернигов: разобрали завалы на стадионе, расчистили 25 километров трассы в Киев
Понедельник, 18 апреля 2022, 17:48
В Чернигове разобрали завалы на стадионе имени Гагарина, а также расчистили от останков российской техники 25 километров трассы М-01.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко
Прямая речь Тимошенко: "В Чернигове силами ГСЧС завершен разбор завалов на стадионе имени Гагарина и на улице Вячеслава Чорновила.
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Дорожники постепенно расчищают трассу М-01. После ожесточенных боев здесь было немало сожженной техники оккупантов, обломков от снарядов".
Детали: В Офисе президента сказали, что дорожники расчистили уже 25 километров трассы.
В общей сложности российские оккупанты повредили 626 километров автодорог в области и 20 мостов.
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В селах Киселевка и Смолин на трассе Чернигов-Десна-Вышгород установили временные переправы.
Предыстория:
- ООН по своим спутникам выяснила, что пятая часть застройки Чернигова уничтожена дотла после осады города российскими оккупационными войсками и воздушных атак.
- 15 апреля на железнодорожную станцию "Чернигов" прибыл первый поезд, после восстановления железнодорожного сообщения, с гуманитарной помощью населению.
- Министр культуры Александр Ткаченко уверял, что немецкое правительство и ФК "Дортмунд" помогут отстроить новый стадион в Чернигове.
- Мэр Чернигова Владислав Атрошенко считает, что на восстановление города уйдет 4 года.