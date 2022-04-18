Львів: серед поранених 3-річний переселенець з Харкова

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що серед поранених унаслідок ранкових ракетних обстрілів є трирічний переселенець з Харкова.

Джерело: facebook-сторінка Садового, facebook-сторінка голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького

Пряма мова Садового: "Під час ранкового обстрілу 11 людей отримали поранення. Серед них трирічний Мирон. Разом з мамою приїхав з Харкова, щоб врятуватись від війни. Але російська ракета знайшла їх у Львові. Дитині надали всю необхідну допомогу. Загрози життю немає.

Реклама:

Ми сумуємо за загиблими, але повинні мати максимальну пильність. Ворог починає звіріти. Удари по цивільних об’єктах можуть збільшуватись.

Сьогодні в Україні немає безпечних міст. Тому ще раз наголошую, прошу всіх мешканців – коли ви чуєте сирену, будь ласка, йдіть в укриття!"

Деталі: Мама Мирона Ангеліна пояснила, що внаслідок вибухової хвилі вибухнули шибки в будівлі поруч й уламок скла відтяв пів пальця на лівій руці хлопчика.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Садового, ще троє поранених перебувають у важкому стані в реанімації. За їхнє життя борються лікарі.

Серед сімох загиблих унаслідок ракетного удару наймолодшому було 30 років. Мер Львова сказав, що це перші смерті мирних мешканців на території міста з початку повномасштабної війни.

Козицький сказав, що на станції технічного обслуговування, куди поцілила ракети, спалено та пошкоджено десятки автомобілів.

Знищена СТО у Львові внаслідок ракетного удару окупантів 18 квітня Фото: Максим Козицький

фото: максим козицький

фото: максим козицький

Знищена автівка поблизу СТО, куди влучила російська ракета фото: максим козицький

Передісторія: