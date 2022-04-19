Гуманитарных коридоров не будет третий день подряд

Украинским властям не удалось договориться о гуманитарных коридорах для эвакуации мирных жителей из опасных зон на 19 апреля.

Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук

Прямая речь: "Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет.

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Продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе.

По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска.

Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях".

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Напомним: 17-го и 18-го апреля гуманитарных коридоров также не было, 16 апреля было организовано 9 маршрутов для эвакуации.