Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гуманитарных коридоров не будет третий день подряд

Елена РощинаВторник, 19 апреля 2022, 09:26

Украинским властям не удалось договориться о гуманитарных коридорах для эвакуации мирных жителей из опасных зон на 19 апреля.

Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук

Прямая речь: "Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет.

Продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе.

По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска.

Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях".

Напомним: 17-го и 18-го апреля гуманитарных коридоров также не было, 16 апреля было организовано 9 маршрутов для эвакуации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: эвакуацияМариупольВерещук
Главное сегодня

Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении

Утопленный "Нептунами" крейсер "Москва" шел захватывать Одессу – мать матроса

Зеленский наградил морпехов, защищающих Мариуполь

Россияне готовят "псевдореферендумы" на юге Украины, уже есть бюллетени – разведка

Украденные в Украине американские комбайны нашлись у Кадырова

ВСУ возобновили контроль над Марьинкой Донецкой области – сводка Генштаба

Все новости...
эвакуация
Глава Луганской ОВА: Времени на размышления нет – выезжайте, или убьют
График эвакуационных поездов на 19 апреля
Верещук требует от России организовать коридор для мирного населения Мариуполя
Последние новости
03:50
Байден не знает, поедет ли он в Украину
03:11
СМИ: У Байдена готовят новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов
02:48
Командир морпехов в Мариуполе предложил 2 варианта спасения города
02:17
Медведев заявил, что иностранцев не распространяется Женевская конвенция: "Подлежат денацификации"
01:42
Производитель дронов Switchblade передаст Украине 100 беспилотников
01:08
США и союзники обсудили послевоенные гарантии безопасности для Украины
00:56
Минус самолет и вертолет: ВСУ поразили девять целей россиян
00:43
Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении
00:26
Евро-0 и плохой день для автопрома РФ: экономические итоги
00:23
Россияне снова предлагают защитникам Мариуполя сдаться в плен
Все новости...