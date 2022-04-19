Гуманитарных коридоров не будет третий день подряд
Вторник, 19 апреля 2022, 09:26
Украинским властям не удалось договориться о гуманитарных коридорах для эвакуации мирных жителей из опасных зон на 19 апреля.
Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук
Прямая речь: "Сегодня, 19 апреля, к сожалению, гуманитарных коридоров нет.
Продолжаются интенсивные обстрелы на Донбассе.
По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска.
Продолжаем сложные переговоры об открытии гуманитарных коридоров в Херсонской и Харьковской областях".
Напомним: 17-го и 18-го апреля гуманитарных коридоров также не было, 16 апреля было организовано 9 маршрутов для эвакуации.
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