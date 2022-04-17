Про евакуацію не домовилися, Київ просить спецкоридор для вивезення поранених із Маріуполя
Українській владі не вдалося домовитися з російськими військовими про припинення вогню для евакуації на 17 квітня,водночас вона просить гумкоридорів для евакуації з Маріуполя мирних жителів та поранених військовослужбовців.
Джерело: віцепрем'єр – міністр реінтеграції Ірина Верещук
Пряма мова: "Станом на сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалось домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори.
Ми докладаємо усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знов запрацювали якнайшвидше.
Про Маріуполь. Вкотре вимагаємо відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей.
Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових".
Передісторя:
- Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
- Російські окупанти пропонували українським захисникам Маріуполя вийти на контакт о 5 ранку 17 квітня й домовитися про "тишу", аби ті здалися в полон.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі. Він також заявив, що знищення українських захисників у Маріуполі може поставити крапку в мирних переговорах із Росією.
- 17 квітня Генштаб Збройних Сил України повідомив, що армія РФ, імовірно, готується до проведення десантної морської операції в Маріуполі.
- 16 квітня Маріупольська міськрада оприлюднила відео руйнувань у місті, зняте з дрона, а "Reuters" – відео з території навколо Металургійного заводу імені Ілліча у районі, який контролює російська армія.