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Про евакуацію не домовилися, Київ просить спецкоридор для вивезення поранених із Маріуполя

Олена РощінаНеділя, 17 квітня 2022, 10:53
Маріуполь, знятий з дрона, скриншот із відео міськради

Українській владі не вдалося домовитися з російськими військовими про припинення вогню для евакуації на 17 квітня,водночас вона просить гумкоридорів для евакуації з Маріуполя мирних жителів та поранених військовослужбовців.

Джерело: віцепрем'єр – міністр реінтеграції Ірина Верещук

Пряма мова: "Станом на сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалось домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори.

Ми докладаємо усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знов запрацювали якнайшвидше. 

Про Маріуполь. Вкотре вимагаємо відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей.

Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових".

Передісторя:

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Теми: евакуаціяМаріупольвійнаВерещук
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