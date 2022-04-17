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Про евакуацію не домовилися, Київ просить спецкоридор для вивезення поранених із Маріуполя

Олена РощінаНеділя, 17 квітня 2022, 10:53
Про евакуацію не домовилися, Київ просить спецкоридор для вивезення поранених із Маріуполя
Маріуполь, знятий з дрона, скриншот із відео міськради

Українській владі не вдалося домовитися з російськими військовими про припинення вогню для евакуації на 17 квітня,водночас вона просить гумкоридорів для евакуації з Маріуполя мирних жителів та поранених військовослужбовців.

Джерело: віцепрем'єр – міністр реінтеграції Ірина Верещук

Пряма мова: "Станом на сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалось домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори.

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Ми докладаємо усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знов запрацювали якнайшвидше. 

Про Маріуполь. Вкотре вимагаємо відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей.

Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових".

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Теми: евакуаціяМаріупольвійнаВерещук
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