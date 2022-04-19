Навряд чи наступ на Донбасі буде успішним для росіян – американські експерти
Експерти американського Інституту з вивчення війни переконані, що наступальна операція російських окупантів на Донбасі не призведе до серйозної стратегічної перемоги РФ.
Джерело: щоденний звіт американського дослідницького центру "Інститут з вивчення війни"
Дослівно: "Малоймовірно, що російський наступ на сході призведе до значно більшого успіху, чим попередні наступальні операції росіян, проте російські сили мають змогу виснажувати українських захисників або досягти незначних здобутків.
Російські війська проминули нагоду зробити операційну паузу, яку вони скоріше за все дуже потребували для поповнення і належного з’єднання тих частин і підрозділів, які зазнали втрат у боях у північно-східній операції, перед тим як кидати їх на схід.
Раптовий і посилений наступ росіян залишається дуже малоймовірним, а тактичні втрати й поразки українських сил не означатимуть кінець бойових дій у східній Україні, а тим паче кінець війни загалом".
Деталі: Військові експерти вважають, що росіяни вже розпочали плановану битву за Донбас, зокрема в ході наступу на Попасну, Рубіжне та Мар’їнку.
Фахівці Інституту припускають, що росіяни можуть піти на тактику виснаження сил українців завдяки своїй кількісній перевазі та накопиченим вогневим потужностям. Але брак боєздатних підрозділів РФ у повному складі, невирішені проблеми з тиловим забезпеченням та низький бойовий дух російських солдатів заважатиме здійсненню успішних операцій на полі бою.
Дослідники вважають, що російське командування вирішило кинути в бій ті підрозділи, які зазнали втрат у техніці та особовому складі в боях на півночі України, але не зуміли поповнити їх належним чином.
Також у звіті аналітичного центру зазначили, що наступ українських захисників на російські підрозділи поблизу Чугуєва примусило російських окупантів відтягнути частину сил поблизу Ізюма для відсічі. Однак, на думку авторів звіту, якщо українцям не вдасться сягнути лінії Куп’янська та Великого Бурлука, то росіяни збережуть свої лінії постачання з російськими базами в Валуйках та Бєлґороді.
Передісторія:
- Увечері 18 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що довгоочікувана битва за Донбас уже розпочалася. За його словами, російські генерали почали діяти обережніше у своїх планах, боячись утратити бронетехніку.
- Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний сказав, що росіяни зосередили свої сили в околицях Ізюма. Таку саму тезу ввечері 18 квітня озвучив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
- 19 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують наступ з півночі в напрямку Слов’янська. Крім того, росіяни розмістили протиповітряні комлекси С-300 та С-400 поблизу Харкова для прикриття наземних операцій своїх підрозділів на Харківщині та Донеччині.
- Водночас Пентаґон та низка інших експертів вважають, що поточні бої та обстріли на Донбасі ще не означають початок масштабної битви, а лише попередню підготовку.