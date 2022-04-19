Вряд ли наступление на Донбассе будет успешным для россиян – американские эксперты

Эксперты американского Института по изучению войны убеждены, что наступательная операция российских оккупантов на Донбассе не приведет к серьезной стратегической победе РФ.

Источник: ежедневный отчет американского исследовательского центра "Институт по изучению войны"

Дословно: "Маловероятно, что российское наступление на востоке приведет к значительно большему успеху, чем предыдущие наступательные операции россиян, однако российские силы могут пойти на истощение украинских защитников или добиться незначительных достижений.

Российские войска упустили возможность сделать оперативную паузу, которую они, скорее всего, очень нуждались для пополнения и надлежащего соединения тех частей и подразделений, которые понесли потери в боях в северо-восточной операции, перед тем как бросать их на восток.

Внезапное и усиленное наступление россиян остается очень маловероятным, а тактические потери и поражения украинских сил не будут означать конец боевых действий в восточной Украине, а тем более конец войны в целом".

Детали: Военные эксперты считают, что россияне уже начали планируемую битву за Донбасс, в частности, в ходе наступления на Попасную, Рубежное и Марьинку.

Специалисты Института предполагают, что россияне могут пойти на тактику истощения сил украинцев благодаря своему количественному превосходству и накопленным огневым мощностям. Но нехватка боеспособных подразделений РФ в полном составе, нерешенные проблемы с тыловым обеспечением и низкий боевой дух российских солдат будет мешать осуществлению успешных операций в поле боя.

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Исследователи считают, что российское командование решило бросить в бой те подразделения, которые понесли потери в технике и личном составе в боях на севере Украины, но не сумели пополнить их должным образом.

Также в отчете аналитического центра отметили, что наступление украинских защитников на российские подразделения близ Чугуева заставило российских оккупантов оттянуть часть сил вблизи Изюма для отпора. Однако, по мнению авторов отчета, если украинцам не удастся достичь линии Купянска и Великого Бурлука, то россияне сохранят свои линии обеспечения с российскими базами в Валуйках и Белгороде.

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