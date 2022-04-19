Завод "Азовсталь" знищений практично повністю – "Азов"
Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів, що маріупольський завод "Азовсталь" розбомблений та знищений практично повністю, українські бійці витягують людей з-під завалів.
Джерело: Паламар у коментарі "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Надпотужні бомби скидаються по цілому заводу "Азовсталі" і зараз там під завалами перебуває дуже багато людей.
Ми не знаємо повністю, яка там ситуація, але "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю. Ми витягуємо з-під завалів людей...
Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла".
Деталі: За його словами, на території "Азовсталі" облаштували імпровізований шпиталь, де переховуються цивільні українці, зокрема діти.
Що було раніше: На території заводу "Азовсталь" в Маріуполі ховаються цивільні, зокрема жінки і діти.
Міськрада Маріуполя повідомила, що російські окупанти завдають ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами.
В підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди.
Нагадаємо:
- Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі.
- Він також заявив, що знищення українських захисників у Маріуполі може поставити крапку в мирних переговорах із Росією.
- 17 квітня Генштаб повідомив, що армія РФ, імовірно, готується до проведення десантної морської операції в Маріуполі.