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Завод "Азовсталь" знищений практично повністю – "Азов"

Мазуренко Альона Вівторок, 19 квітня 2022, 20:16

Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів, що маріупольський завод "Азовсталь" розбомблений та знищений практично повністю, українські бійці витягують людей з-під завалів.  

Джерело: Паламар у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Надпотужні бомби скидаються по цілому заводу "Азовсталі" і зараз там під завалами перебуває дуже багато людей.

Ми не знаємо повністю, яка там ситуація, але "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю. Ми витягуємо з-під завалів людей...

Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла".

Деталі: За його словами, на території "Азовсталі" облаштували імпровізований шпиталь, де переховуються цивільні українці, зокрема діти. 

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Що було раніше: На території заводу "Азовсталь" в Маріуполі ховаються цивільні, зокрема жінки і діти.

Міськрада Маріуполя повідомила, що російські окупанти завдають ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами.

В підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди.

Нагадаємо:

  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі.
  • Він також заявив, що знищення українських захисників у Маріуполі може поставити крапку в мирних переговорах із Росією.
  • 17 квітня Генштаб повідомив, що армія РФ, імовірно, готується до проведення десантної морської операції в Маріуполі.

Теми: АзовМаріупольвійнаУкраїна
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