Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью – "Азов"

Алена МазуренкоВторник, 19 апреля 2022, 20:16
Завод Азовсталь уничтожен практически полностью – Азов

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь рассказал, что мариупольский завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью, украинские бойцы вытаскивают людей из-под завалов.

Источник: Паламарь в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сверхмощные бомбы сбрасываются по целому заводу "Азовстали" и сейчас там под завалами находится очень много людей.

Реклама:

Мы не знаем полностью, какая там ситуация, но "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью. Мы вытаскиваем из-под завалов людей...

Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела".

Детали: По его словам, на территории "Азовстали" обустроили импровизированный госпиталь, где скрываются гражданские украинцы, в том числе дети.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе прячутся гражданские, в том числе женщины и дети.

Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.

В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

Напомним:

  • Мариуполь с 1 марта в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговорыдля того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе. Он также заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.
  • 17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, вероятно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.

Темы: АзовМариупольвойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Азов
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Бойцы "Азова" показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Последние новости
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
Все новости...
Реклама: