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Завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью – "Азов"

Мазуренко Алена Вторник, 19 апреля 2022, 20:16

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь рассказал, что мариупольский завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью, украинские бойцы вытаскивают людей из-под завалов.

Источник: Паламарь в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь: "Сверхмощные бомбы сбрасываются по целому заводу "Азовстали" и сейчас там под завалами находится очень много людей.

Мы не знаем полностью, какая там ситуация, но "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью. Мы вытаскиваем из-под завалов людей...

Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела".

Детали: По его словам, на территории "Азовстали" обустроили импровизированный госпиталь, где скрываются гражданские украинцы, в том числе дети.

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Что было раньше: На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе прячутся гражданские, в том числе женщины и дети.

Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.

В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

Напомним:

  • Мариуполь с 1 марта в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговорыдля того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе. Он также заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.
  • 17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, вероятно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.

Темы: АзовМариупольвойнаУкраина
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