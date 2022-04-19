Завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью – "Азов"
Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь рассказал, что мариупольский завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью, украинские бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
Источник: Паламарь в комментарии "Радио Свобода"
Прямая речь: "Сверхмощные бомбы сбрасываются по целому заводу "Азовстали" и сейчас там под завалами находится очень много людей.
Мы не знаем полностью, какая там ситуация, но "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью. Мы вытаскиваем из-под завалов людей...
Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела".
Детали: По его словам, на территории "Азовстали" обустроили импровизированный госпиталь, где скрываются гражданские украинцы, в том числе дети.
Что было раньше: На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе прячутся гражданские, в том числе женщины и дети.
Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.
В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.
Напомним:
- Мариуполь с 1 марта в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговорыдля того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе. Он также заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.
- 17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, вероятно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.