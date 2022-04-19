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Дніпро: змінився режим метрополітену

Денис КарловськийВівторок, 19 квітня 2022, 21:06
станція метрополітену "заводська" дніпровського метрополітену. фото: пресслужба метрополітену

У Дніпрі змінився режим роботи метрополітену через скорочення комендантської години.

Джерело: пресслужба Дніпровського метрополітену

Деталі: Режим роботи метрополітену встановлюється з 5:30 до 20:00. Проїзд метро наразі безкоштовний.

Як укриття метрополітен працює цілодобово. 

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Теми: ДніпроДніпропетровська областьметроВоєнний стан
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