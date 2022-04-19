Дніпро: змінився режим метрополітену
Вівторок, 19 квітня 2022, 21:06
У Дніпрі змінився режим роботи метрополітену через скорочення комендантської години.
Джерело: пресслужба Дніпровського метрополітену
Деталі: Режим роботи метрополітену встановлюється з 5:30 до 20:00. Проїзд метро наразі безкоштовний.
Як укриття метрополітен працює цілодобово.
Передісторія:
- 17 квітня військова адміністрація Дніпропетровщини встановила режим комендантської години з 22 до 5 години.
- 19 квітня російські окупанти обстріляли із "Градів" Криворізький район. 18 квітня росіяни запустили дві ракети по області.
- Київський метрополітен 4 квітня відновив рух через Південний міст. Режим роботи встановили з 6:30 ранку до 20 години.