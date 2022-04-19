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Днепр: изменился режим метрополитена

Денис КарловскийВторник, 19 апреля 2022, 21:06
Днепр: изменился режим метрополитена
станция метрополитена "Заводская" днепровского метрополитена. фото: пресс-служба метрополитена

В Днепре изменился режим работы метрополитена из-за сокращения комендантского часа.

Источник: пресс-служба Днепровского метрополитена

Детали: Режим работы метрополитена устанавливается с 5:30 до 20:00. Проезд метро на данный момент бесплатный.

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Как укрытие метрополитен работает круглосуточно.

Предыстория:

  • 17 апреля военная администрация Днепропетровской области установила режим комендантского часа с 22 до 5 часов.
  • 19 апреля российские оккупанты обстреляли из "Градов" Криворожский район. 18 апреля россияне запустили две ракеты по области.
  • Киевский метрополитен 4 апреля возобновил движение через Южный мост. Режим работы был установлен с 6:30 утра до 20 часов.

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Темы: ДнепрДнепропетровская областьметроВоенное положение
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