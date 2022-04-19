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Донбас: ЗСУ відбили 10 атак ворога та збили бомбардувальник РФ

Світлана КізіловаВівторок, 19 квітня 2022, 22:52
Донбас: ЗСУ відбили 10 атак ворога та збили бомбардувальник РФ
винищувач-бомбардувальник Су-34, фото з сайту oruzhie.info

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету. Також було відбито 10 атак.

Джерело: зведення штабу ООС

Деталі: На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують утримувати оборону.

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Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. ЗСУ завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 12 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

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Нагадаємо:

  • Збройні сили України здійснили контрнаступ і вибили російських окупантів з Мар’їнки на Донеччині.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що російські генерали встратили занадто багато своїх солдат, а тому під час нового наступу поводяться обережніше.

Теми: ДонбасОРДЛОвійнаЗбройні сили
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