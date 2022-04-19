Донбас: ЗСУ відбили 10 атак ворога та збили бомбардувальник РФ

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету. Також було відбито 10 атак.

Джерело: зведення штабу ООС

Деталі: На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують утримувати оборону.

Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. ЗСУ завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 12 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

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