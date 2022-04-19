Донбасс: ВСУ отбили 10 атак врага и сбили бомбардировщик РФ

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету. Также было отбито 10 атак.

Источник: сводка штаба ООС

Детали: На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают удерживать оборону.

За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. ВСУ нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ