Донбасс: ВСУ отбили 10 атак врага и сбили бомбардировщик РФ
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету. Также было отбито 10 атак.
Источник: сводка штаба ООС
Детали: На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают удерживать оборону.
За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. ВСУ нанесли потери российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.
Напомним:
- Вооруженные силы Украины совершили контрнаступление и выбили российских оккупантов из Марьинки в Донецкой области.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российские генералы потеряли слишком много своих солдат, поэтому во время нового наступления на Донбасс ведут себя осторожнее.