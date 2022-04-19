Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Донбасс: ВСУ отбили 10 атак врага и сбили бомбардировщик РФ

Светлана КизиловаВторник, 19 апреля 2022, 22:52
Донбасс: ВСУ отбили 10 атак врага и сбили бомбардировщик РФ
истребитель-бомбардировщик Су-34, фото с сайта oruzhie.info

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету. Также было отбито 10 атак.

Источник: сводка штаба ООС

Детали: На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают удерживать оборону.

Реклама:

За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. ВСУ нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Вооруженные силы Украины совершили контрнаступление и выбили российских оккупантов из Марьинки в Донецкой области.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что российские генералы потеряли слишком много своих солдат, поэтому во время нового наступления на Донбасс ведут себя осторожнее.

Темы: ДонбассОРДЛОвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Донбасс
Почти 70% украинцев хорошо и нейтрально относятся к крымчанам в оккупации, хуже – к жителям востока
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинцы уменьшили наступательный потенциал россиян на двух направлениях – Маляр
Последние новости
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
Все новости...
Реклама: