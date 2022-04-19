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Донбасс: ВСУ отбили 10 атак врага и сбили бомбардировщик РФ

Светлана КизиловаВторник, 19 апреля 2022, 22:52
истребитель-бомбардировщик Су-34, фото с сайта oruzhie.info

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету. Также было отбито 10 атак.

Источник: сводка штаба ООС

Детали: На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают удерживать оборону.

За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. ВСУ нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

Напомним:

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  • Вооруженные силы Украины совершили контрнаступление и выбили российских оккупантов из Марьинки в Донецкой области.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что российские генералы потеряли слишком много своих солдат, поэтому во время нового наступления на Донбасс ведут себя осторожнее.

Темы: ДонбассОРДЛОвойнаВооруженные силы
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