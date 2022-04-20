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Фахівці визначили приблизні координати крейсера "Москва" на дні моря

Світлана КізіловаСереда, 20 квітня 2022, 22:54

Вирахувано приблизні координати місця, де на дні Чорного моря знаходяться рештки російського крейсера "Москва", який був підбитий українськими ракетами "Нептун".

Джерело: Defence Express

Деталі: Залишки флагмана ЧФ РФ перебувають в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E, на глибині 50-60 метрів. Цей район вирахуваний Defense Express з опорою на додаткову інформацію, отриману з власних джерел.

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Зокрема, стало відомо про аномальну активність рятувальних та водолазних кораблів Чорноморського флоту РФ у 75 км на південний захід від мису Тарханкут. Це вказує на проведення росіянами операції.

Також відомі координати, в яких був уражений ракетний крейсер і почалось його буксирування у порт. Як повідомляли самі росіяни, у тимчасово окупований Севастополь. Поєднання цього вектору, напряму та дальності від мису Тарханкут дає доволі точний район дна Чорного моря.

Дослівно: "Якщо розрахунки правильні, то ракетний крейсер "Москва" перебуває на доволі помірній глибині у 50-60 метрів. Це дає змогу використовувати водолазів для обстеження рештки корабля. Якби він затонув на 30-40 км південніше, то навіть обстежити його на глибині 400-600 метрів було б набагато важчою задачею.

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Ці глибини, зокрема, дозволяють організувати підйом частин корабля та його озброєння. В першу чергу, протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан", частина з яких може мати ядерний заряд. Водночас такі операції у значній мірі залежать від того, як саме "Москва" лягла на дно".

 

Нагадаємо:

Один з вцілілих матросів крейсера "Москва" розповів своїй матері, що корабель рухався в Одесу для участі в операції з висадки десантників, які мали б захоплювати місто.

Теми: Чорне мореРосіявійна
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