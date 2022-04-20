Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Специалисты определили приблизительные координаты крейсера "Москва" на дне моря

Светлана КизиловаСреда, 20 апреля 2022, 22:54

Вычислены приблизительные координаты места, где на дне Черного моря находятся остатки российского крейсера "Москва", подбитого украинскими ракетами "Нептун".

Источник: Defence Express

Детали: Остатки флагмана ЧФ РФ находятся в ориентировочных координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50-60 метров. Этот район вычислен Defense Express с опорой на дополнительную информацию, полученную из собственных источников.

В частности, стало известно об аномальной активности спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут. Это указывает на проведение россиянами операции.

Также известны координаты, в которых был поражен ракетный крейсер и началась его буксировка в порт. Как сообщали сами россияне, во временно оккупированный Севастополь. Сочетание этого вектора, направления и дальности от мыса Тарханкут дает достаточно точный район дна Черного моря.

Дословно: "Если расчеты правильные, то ракетный крейсер "Москва" находится на довольно умеренной глубине в 50-60 метров. Это позволяет использовать водолазов для обследования остатков корабля.

Эти глубины, в частности, позволяют организовать подъем частей корабля и вооружение. В первую очередь, противокорабельные ракеты П-1000 "Вулкан", часть из которых может иметь ядерный заряд. В то же время, такие операции в значительной степени зависят от того, как именно "Москва" легла на дно".

ВИДЕО ДНЯ
 

Напомним:

Один из уцелевших матросов крейсера "Москва" рассказал своей матери, что корабль двигался в Одессу для участия в операции по высадке десантников, которые должны были захватывать город.

Темы: Черное мореРосcиявойна
Главное сегодня

Рада лишила Медведчука должности и продлила военное положение

Второй обмен за неделю: 19 украинцев спасены из российского плена

видеоВ России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны

Пасынок Медведчука нанял полицию охранять его дом – Bihus.Info

Депутата Херсонского горсовета из партии мэра подозревают в госизмене

Разведка Британии: Россия спешит одержать какие-то "победы" к 9 мая

Все новости...
Черное море
Утопленный "Нептунами" крейсер "Москва" шел захватывать Одессу – мать матроса
Вражеские корабли отошли от украинского берега почти на 200 км – ОК "Юг"
Командование ЧФ РФ насчитало 37 погибших и сотню раненых на "Москве" – СМИ
Последние новости
15:49
Германия заявляет, что готова отправить Украине тяжелое вооружение
15:45
Нардепы из ОПЗЖ решили назваться ПЗЖМ
15:44
Рада лишила Медведчука должности и продлила военное положение
15:42
Колыбельная для взрослых: в Украине создали сервис о потерях врага, который помогает заснуть
15:33
Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжелое оружие – СМИ
15:22
В полиции призывают верующих и священников не игнорировать воздушную тревогу даже во время службы
15:21
фото Запорожье: от ракетных ударов выбило окна в поезде
15:20
видео"Холодноярцы" сбили "Иглой" российский бомбардировщик возле Изюма
15:20
Инфляция в еврозоне побила рекорд
15:15
документКива попросил у Путина убежище и гражданство
Все новости...