Специалисты определили приблизительные координаты крейсера "Москва" на дне моря

Вычислены приблизительные координаты места, где на дне Черного моря находятся остатки российского крейсера "Москва", подбитого украинскими ракетами "Нептун".

Источник: Defence Express

Детали: Остатки флагмана ЧФ РФ находятся в ориентировочных координатах 44°56' N 31°44' E, на глубине 50-60 метров. Этот район вычислен Defense Express с опорой на дополнительную информацию, полученную из собственных источников.

В частности, стало известно об аномальной активности спасательных и водолазных кораблей Черноморского флота РФ в 75 км юго-западнее мыса Тарханкут. Это указывает на проведение россиянами операции.

Также известны координаты, в которых был поражен ракетный крейсер и началась его буксировка в порт. Как сообщали сами россияне, во временно оккупированный Севастополь. Сочетание этого вектора, направления и дальности от мыса Тарханкут дает достаточно точный район дна Черного моря.

Дословно: "Если расчеты правильные, то ракетный крейсер "Москва" находится на довольно умеренной глубине в 50-60 метров. Это позволяет использовать водолазов для обследования остатков корабля.

Эти глубины, в частности, позволяют организовать подъем частей корабля и вооружение. В первую очередь, противокорабельные ракеты П-1000 "Вулкан", часть из которых может иметь ядерный заряд. В то же время, такие операции в значительной степени зависят от того, как именно "Москва" легла на дно".

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Напомним:

Один из уцелевших матросов крейсера "Москва" рассказал своей матери, что корабль двигался в Одессу для участия в операции по высадке десантников, которые должны были захватывать город.