Експерти знайшли місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"
Експерти проаналізували знімки із супутників, які показують розташування кораблів через хмарність в атмосфері, і визначили точні координати місцерозташування крейсеру "Москва" у момент влучання в нього українських ракет "Нептун".
Джерело: Naval News
Деталі: Експерти проаналізували низку супутників із інфрачервоним фільтром, і побачили, що вибух на кораблі стався о 6:52 (за київським часом) 13 квітня.
У цей момент корабель перебував на схід від острова Зміїний – 80 морських миль від Одеси і 50 морських миль від українського узбережжя. Точні координати в момент удару українських ракет по російському крейсеру 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E
Експерти наголошують, що в цей момент неподалік "Москви" перебувало ще кілька російських бойових кораблів.
Місцерозташування корабля узгоджується із супутниковими знімками корабля 12 квітня.
Експерти наголосили, що це підтверджує версію української влади, тому що корабель перебував на відстані, яка потрапляє в радіус дії українських ракет.
Передісторія:
- Ввечері 13 квітня стало відомо, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ. Після цього крейсер з 16-ма крилатими ракетами було виведено з ладу.
- Зранку 14 квітня в російському мінобороні визнали, що на палубі флагмана ЧФ РФ сталася пожежа, але скинули все на випадкову детонацію боєприпасів. Про інцидент командування доповіло особисто російському президенту Володимиру Путіну.
- Українське військове командування повідомило вдень 14 квітня, що внаслідок влучання українських ракет крейсер "Москва" почав тонути.
- Увечері 14 квітня російське міноборони визнало, що корабель затонув, але в заяві продовжили наполягати на версії з "випадковою детонацією" боєприпасів.
- 15 квітня американська розвідка підтвердило версію української влади, що крейсер "Москва" вразили дві ракети берегової охорони.