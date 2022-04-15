Експерти знайшли місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

Експерти проаналізували знімки із супутників, які показують розташування кораблів через хмарність в атмосфері, і визначили точні координати місцерозташування крейсеру "Москва" у момент влучання в нього українських ракет "Нептун".

Джерело: Naval News

Деталі: Експерти проаналізували низку супутників із інфрачервоним фільтром, і побачили, що вибух на кораблі стався о 6:52 (за київським часом) 13 квітня.

У цей момент корабель перебував на схід від острова Зміїний – 80 морських миль від Одеси і 50 морських миль від українського узбережжя. Точні координати в момент удару українських ракет по російському крейсеру 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

Експерти наголошують, що в цей момент неподалік "Москви" перебувало ще кілька російських бойових кораблів.

Місцерозташування корабля узгоджується із супутниковими знімками корабля 12 квітня.

Експерти наголосили, що це підтверджує версію української влади, тому що корабель перебував на відстані, яка потрапляє в радіус дії українських ракет.

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Місцерозташування корабля в момент ракетного удару мапа: google maps

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