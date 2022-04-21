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Кива попросив у Путіна притулок і громадянство

Роман ПетренкоЧетвер, 21 квітня 2022, 15:15
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Позбавлений мандату український депутат Ілля Кива звернувся до президента країни-агресора Володимира Путіна за громадянством.

Джерело: телеграм-канал Киви

Деталі: Повідомляється, що Ківа запросив політичний притулок у РФ та громадянство.

Ківа оприлюднив також відкритий лист до Путіна, в якому розмірковував про один народ, його "боротьбу за правду і мир" і "непростий період для Росії".

 

Нагадаємо: ДБР проведе заочне розслідування щодо "антиукраїнських дій" Киви, який виступає у пропагандистських шоу РФ.

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Теми: КиваПутінпропагандаРосія
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