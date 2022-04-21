Кива попросив у Путіна притулок і громадянство

Позбавлений мандату український депутат Ілля Кива звернувся до президента країни-агресора Володимира Путіна за громадянством.

Джерело: телеграм-канал Киви

Деталі: Повідомляється, що Ківа запросив політичний притулок у РФ та громадянство.

Ківа оприлюднив також відкритий лист до Путіна, в якому розмірковував про один народ, його "боротьбу за правду і мир" і "непростий період для Росії".

Нагадаємо: ​ДБР проведе заочне розслідування щодо "антиукраїнських дій" Киви, який виступає у пропагандистських шоу РФ.