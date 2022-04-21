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Кива попросил у Путина убежище и гражданство

Роман ПетренкоЧетверг, 21 апреля 2022, 15:15
Кива попросил у Путина убежище и гражданство
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Лишенный мандата украинский депутат Илья Кива обратился к президенту страны-агрессора Владимиру Путину за гражданством.

Источник: телеграм-канал Кивы

Детали: Сообщается, что Кива запросил политическое убежище в РФ и гражданство.

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Кива обнародовал также открытое письмо к Путину в котором размышлял об одном народе, его "борьбе за правду и мир" и "непростом периоде для России".

 

Напомним: ДБР проведет заочное расследование по "антиукраинским действиям" Кивы, выступающего в пропагандистских шоу РФ.

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Темы: КиваПутинпропагандаРосcия
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