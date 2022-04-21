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Із Білорусі вивели 85% російської техніки, яку фіксували після відступу з-під Києва – ЗМІ

Денис КарловськийЧетвер, 21 квітня 2022, 16:04
Рух російської техніки в Білорусі. фото ілюстративне: беларускі гаюн

Білоруські журналісти твердять, що з території Білорусі російські окупанти вивезли 85% військової техніки, яку зафіксували на момент відступу військ РФ з околиць Києва.

Джерело: Беларускі Гаюн

Дослівно: "Наразі на залізничних станціях в Осиповичах, Колодищах, Хойниках, Речиці, Калінковичах, "Козенки" (Мозир) немає жодного завантаження військової техніки та ешелонів для завантаження. 

Також останніми днями немає повідомлень, що поблизу цих місць продовжується рух на тимчасових базах ЗС РФ. У містах зауважують лише кілька вантажних машин біля готелів, кафе чи торгових центрів. 

За попередньою оцінкою, виведено близько 85% військової техніки РФ, яку зафіксували на момент відступу з київського напрямку".

Деталі: Станом на 20 квітня, очевидці стверджували, що на залізничній станції в Єльську продовжували завантажувати російську бронетехніку. За словами очевидців, її підвозили з Наровлі, де немає залізничного сполучення.

"Беларускі Гаюн" додав, що на білоруських летовищах фактично не лишилося російських літаків та гелікоптерів. Водночас вони припускають, що там могло лишитися кілька штурмовиків, бомбардувальників та безпілотників.

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Журналісти підкреслили, що цю інформацію перевірити важко через брак підзвітності з боку міністерства оборони Білорусі. Про повне виведення окупаційних військ РФ стверджувати точно не можна, на думку журналістів.

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Передісторія:

  • Після очного раунду перемовин між делегаціями України та Росії в Стамбулі 29 березня, російське військове командування заявило про відведення окупаційного контингенту з півночі України. Певний час війська РФ з пошкодженою бронетехнікою залишалися на тимчасових базах у Білорусі.
  • Російські окупанти взяли з собою до Білорусі вкрадені речі та автівки українців, де оформляли їх надходження на територію РФ.
  • При відступі з північних областей України, російські окупанти понівечили також і кордон між Україною та Білоруссю, завдавши ушкоджень навіть білоруському прикордонному знаку.

Теми: БілорусьРосіяарміявійна
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