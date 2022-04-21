Із Білорусі вивели 85% російської техніки, яку фіксували після відступу з-під Києва – ЗМІ

Білоруські журналісти твердять, що з території Білорусі російські окупанти вивезли 85% військової техніки, яку зафіксували на момент відступу військ РФ з околиць Києва.

Джерело: Беларускі Гаюн

Дослівно: "Наразі на залізничних станціях в Осиповичах, Колодищах, Хойниках, Речиці, Калінковичах, "Козенки" (Мозир) немає жодного завантаження військової техніки та ешелонів для завантаження.

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Також останніми днями немає повідомлень, що поблизу цих місць продовжується рух на тимчасових базах ЗС РФ. У містах зауважують лише кілька вантажних машин біля готелів, кафе чи торгових центрів.

За попередньою оцінкою, виведено близько 85% військової техніки РФ, яку зафіксували на момент відступу з київського напрямку".

Деталі: Станом на 20 квітня, очевидці стверджували, що на залізничній станції в Єльську продовжували завантажувати російську бронетехніку. За словами очевидців, її підвозили з Наровлі, де немає залізничного сполучення.

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"Беларускі Гаюн" додав, що на білоруських летовищах фактично не лишилося російських літаків та гелікоптерів. Водночас вони припускають, що там могло лишитися кілька штурмовиків, бомбардувальників та безпілотників.

Журналісти підкреслили, що цю інформацію перевірити важко через брак підзвітності з боку міністерства оборони Білорусі. Про повне виведення окупаційних військ РФ стверджувати точно не можна, на думку журналістів.

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