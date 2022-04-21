Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Беларуси вывели 85% российской техники, зафиксированной после отвода с Киева – СМИ

Денис КарловскийЧетверг, 21 апреля 2022, 16:04
перемещение российской техники в беларуси. фото иллюстративное: беларускі гаюн

Белорусские журналисты утверждают, что с территории Беларуси российские оккупанты вывезли 85% военной техники, которую зафиксировали на момент отступления войск РФ из окрестностей Киева.

Источник: Беларускі Гаюн

Дословно: "На данный момент на железнодорожных станциях в Осиповичах, Колодищах, Хойниках, Речице, Калинковичах, "Козенки" (Мозырь) нет никаких погрузок военной техники и эшелонов для загрузки. 

Также в последние дни нет сообщений, что вблизи этих мест продолжаются движения на временных базах ВС РФ. В городах наблюдаются только единичные грузовые машины возле отелей, кафе или торговых центров. 

По предварительной оценке, выведено около 85% военной техники РФ, которую зафиксировали на момент отступления с Киевского направления".

Детали: По состоянию на 20 апреля, очевидцы утверждали, что на железнодорожной станции в Ельске продолжали загружать российскую бронетехнику. По словам очевидцев, ее подвозили из Наровли, где нет железнодорожного сообщения.

"Белорускі Гаюн" добавил, что на белорусских аэродромах фактически не осталось российских самолетов и вертолетов. В то же время, они предполагают, что там могло остаться несколько штурмовиков, бомбардировщиков и беспилотников.

ВИДЕО ДНЯ

Журналисты подчеркнули, что эту информацию проверить сложно из-за отсутствия прозрачности со стороны министерства обороны Беларуси. О полном выводе оккупационных войск РФ утверждать точно нельзя, по мнению журналистов.

Читайте также: Антон Мотолько о работе ''Белорусского гаюна'', настроениях в стране и партизанах

Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается уйти от ответственности за войну | Европейская правда

Предыстория:

  • После очного раунда переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле 29 марта российское военное командование заявило об отводе оккупационного контингента с севера Украины. Определенное время войска РФ с поврежденной бронетехникой оставались на временных базах в Беларуси.
  • Российские оккупанты взяли с собой в Беларусь украденные вещи и автомобили украинцев, где оформляли их поступление на территорию РФ.
  • При отступлении из северных областей Украины, российские захватчики повредили также и инфраструктуру границы между Украиной и Беларусью, нанеся повреждения даже белорусскому пограничному знаку.

Темы: БеларусьРосcияармиявойна
Главное сегодня

РФ выгнали из наблюдателей Организации американских государств

Швейцария будет распределять украинских беженцев по кантонам

Россия отвергла предложение о Пасхальном перемирии — президент

Украина хочет полноценно вступить в ЕС в 2024 году – министр экономики

Израиль согласился передать Украине защитное оснащение

фотоНовый Бабий Яр: в Мангуше россияне захоронили, вероятно, до 9 тысяч мариупольцев

Все новости...
Беларусь
Ассоциация теннисистов осудила решение не пускать россиян и белорусов на Уимблдон
В Беларуси задержали более 10 лидеров и активистов независимых профсоюзов
Российских и беларусских теннисистов не пустят на Уимблдон – СМИ
Последние новости
04:21
США помогают Украине собирать доказательства военных преступлений России
03:24
Донецкая область: Россияне ранили пятерых гражданских
02:40
ЕС ввел новые санкции против Северной Кореи из-за ядерных испытаний
02:00
РФ выгнали из наблюдателей Организации американских государств
01:13
На восстановление Украины понадобится как минимум 600 млрд долларов – Шмыгаль
00:53
Швейцария будет распределять украинских беженцев по кантонам
00:36
Зеленский призвал мир ввести "налог за войну" на все операции РФ
00:31
Пентагон: Войска США не поедут деблокировать Мариуполь
00:15
Чистый четверг: в небе Украины ВСУ уничтожили 15 целей врага
00:11
Большинство граждан Грузии поддерживают возврат виз для россиян – опрос
Все новости...