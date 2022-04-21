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Из Беларуси вывели 85% российской техники, зафиксированной после отвода с Киева – СМИ

Денис КарловскийЧетверг, 21 апреля 2022, 16:04
Из Беларуси вывели 85% российской техники, зафиксированной после отвода с Киева – СМИ
перемещение российской техники в беларуси. фото иллюстративное: беларускі гаюн

Белорусские журналисты утверждают, что с территории Беларуси российские оккупанты вывезли 85% военной техники, которую зафиксировали на момент отступления войск РФ из окрестностей Киева.

Источник: Беларускі Гаюн

Дословно: "На данный момент на железнодорожных станциях в Осиповичах, Колодищах, Хойниках, Речице, Калинковичах, "Козенки" (Мозырь) нет никаких погрузок военной техники и эшелонов для загрузки. 

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Также в последние дни нет сообщений, что вблизи этих мест продолжаются движения на временных базах ВС РФ. В городах наблюдаются только единичные грузовые машины возле отелей, кафе или торговых центров. 

По предварительной оценке, выведено около 85% военной техники РФ, которую зафиксировали на момент отступления с Киевского направления".

Детали: По состоянию на 20 апреля, очевидцы утверждали, что на железнодорожной станции в Ельске продолжали загружать российскую бронетехнику. По словам очевидцев, ее подвозили из Наровли, где нет железнодорожного сообщения.

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"Белорускі Гаюн" добавил, что на белорусских аэродромах фактически не осталось российских самолетов и вертолетов. В то же время, они предполагают, что там могло остаться несколько штурмовиков, бомбардировщиков и беспилотников.

Журналисты подчеркнули, что эту информацию проверить сложно из-за отсутствия прозрачности со стороны министерства обороны Беларуси. О полном выводе оккупационных войск РФ утверждать точно нельзя, по мнению журналистов.

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Предыстория:

  • После очного раунда переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле 29 марта российское военное командование заявило об отводе оккупационного контингента с севера Украины. Определенное время войска РФ с поврежденной бронетехникой оставались на временных базах в Беларуси.
  • Российские оккупанты взяли с собой в Беларусь украденные вещи и автомобили украинцев, где оформляли их поступление на территорию РФ.
  • При отступлении из северных областей Украины, российские захватчики повредили также и инфраструктуру границы между Украиной и Беларусью, нанеся повреждения даже белорусскому пограничному знаку.

Темы: БеларусьРосcияармиявойна
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