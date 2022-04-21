Маріуполь: окупанти бомбардують й обстрілюють "Азовсталь" 

У Маріуполі російські окупанти здійснюють бомбардування та обстріли території заводу "Азовсталь", де перебувають цивільні, а також влаштували стрілянину в іншому районі міста.

Джерело: військовослужбовці полку "Азов" в коментарі УП, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь на зараз. Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі.

У той самий час відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходиться на значній відстані від території Азовсталі.

Це просто для розуміння "зелених коридорів для Азовсталі" та "перемоги Путіна над Маріуполем".

Деталі: На переконання Андрющенка, росіяни запланували знищення всіх, хто переховується на "Азовсталі".

Урятувати людей, на його думку, можна лише, якщо втрутяться іноземні партнери та нададуть гарантії безпеки для евакуації.

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