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Маріуполь: окупанти бомбардують й обстрілюють "Азовсталь" 

Денис КарловськийЧетвер, 21 квітня 2022, 17:50
Маріуполь: окупанти бомбардують й обстрілюють Азовсталь 
азовсталь у маріуполі. фото: тасс

У Маріуполі російські окупанти здійснюють бомбардування та обстріли території заводу "Азовсталь", де перебувають цивільні, а також влаштували стрілянину в іншому районі міста.

Джерело: військовослужбовці полку "Азов" в коментарі УП, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь на зараз. Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі. 

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У той самий час відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходиться на значній відстані від території Азовсталі.

Це просто для розуміння "зелених коридорів для Азовсталі" та "перемоги Путіна над Маріуполем".

Деталі: На переконання Андрющенка, росіяни запланували знищення всіх, хто переховується на "Азовсталі".

ВІДЕО ДНЯ

Урятувати людей, на його думку, можна лише, якщо втрутяться іноземні партнери та нададуть гарантії безпеки для евакуації.

Передісторія:

  • 21 квітня російська влада показала відеозапис, на якому міністр оборони РФ Сергій Шойгу нібито сидить із російським президентом Володимиром Путіном, щоби відрапортувати про успішне захоплення Маріуполя. Путін порадив не брати "Азовсталь" штурмом, а взяти захисників і цивільних в облогу.
  • Зеленський відреагував, що російські окупанти контролюють значну частину міста, але не взяли місто остаточно під свій контроль.
  • 20 квітня Україні вдалося вивезти частину людей в 4 евакуаційних автобусах із Маріуполя.
  • Міністерство оборони Великої Британії застерегло, що російські військові намагатимуться досягти будь-якої перемоги Дня перемоги 9 травня. У їхні плани може входити оточення і знищення захисників Маріуполя та цивільних, які переховуються в останніх цілих бункерах.

Теми: МаріупольДонецька областьАзов війна
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