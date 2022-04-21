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Зеленський відреагував на слова Шойгу про "захоплення Маріуполя"

Мазуренко Альона Четвер, 21 квітня 2022, 17:44
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву російського міністра про нібито взяття Маріуполя. За словами президента, йому не відомо, що розповідає російський чиновник, але на "Азовсталі" заблоковані українські бійці, які все ще тримають там оборону.

Джерело: Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками візиту прем'єрів Іспанії та Данії

Пряма мова: "Мені не відомо, що повідомив росіянам міністр оборони Російської Федерації. Я знаю, що більшу частину Маріуполя вони давно захопили. Ми з вами це прекрасно знаємо. Є частина нашого міста, де знаходяться наші військові, які там залишилися, і поки що вони там залишаються... 

Ситуація складна. Ситуація погана. З вчорашнього дня вона практично не змінилася. 

Заблоковані декілька тисяч людей: наших військових, а також цивільних, які поруч з ними. Це в основному жінки та діти, а також десь біля 120 тисяч, по нашим розрахункам, заблоковані вцілому в Маріуполі мирних жителів".

Деталі: Зеленський зазначив, що українська сторона постійно працює над організацією гуманітарних коридорів, проте росіяни почали блокувати цей процес.

За словами президента, була пропозиція обміну, хоча б поранених на поранених. Він додав, що на "Азовсталі" приблизно 400 поранених українських військових

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Зеленський розповів, що РФ отримала такі сигнали і українські військові, зокрема, "Азов", про це також знають.

Глава держави додав, що українська влада на постійному контакті з українськими бійцями.

Зеленський вважає, що розблокувати Маріуполь можливо двома способами: військовим і дипломатичним

Для військового українцям потрібна допомога партнерів, а саме зброя, бо сама Україна не впорається, а щодо дипломатичного, то Україна передала РФ усі пропозиції, зокрема, щодо залучення Туреччини, але не отримала відповіді.

Що було раніше: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наплів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "звільнення Маріуполя", але потім додав, що у місті залишаються "понад дві тисячі" українських захисників.

Довідково: Попри те, що більша частина міста захоплена окупантами, українські військові чинять опір та звітують про ліквідацію росіян.

Зокрема, полк "Азов" повідомив, що за останні дві доби знищив три танки, 2 БМП та БТР.

Нагадаємо:

  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до представників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
  • Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.
  • Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести "екстракцію" з Маріуполя – вивезти кілька сотень військових і цивільних з "Азовсталі" у безпечне місце, аби врятувати від росіян.
  • 20 квітня стало відомо, що морпіхи та "Азов" врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя.
  • 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.

Теми: ЗеленськийМаріупольАзов
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