Мариуполь: оккупанты бомбят и обстреливают "Азовсталь"
В Мариуполе российские оккупанты проводят бомбардировки и обстрелы территории завода "Азовсталь", где находятся гражданские, а также устроили стрельбу в другом районе города.
Источник: военнослужащие полка "Азов" в комментарии УП, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко
Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь сейчас. Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории Азовстали.
В то же время проходят бои в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от территории "Азовстали".
Это просто для понимания "зеленых коридоров для Азовстали" и "победы Путина над Мариуполем".
Детали: По мнению Андрющенко, россияне запланировали уничтожение всех, кто скрывается на "Азовстали".
Спасти людей, по его мнению, можно, только если вмешаются иностранные партнеры и предоставят гарантии безопасности для эвакуации.
Предыстория:
- 21 апреля российские власти показали видеозапись, на которой министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы сидит с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы отрапортовать об успешном захвате Мариуполя. Путин посоветовал не брать "Азовсталь" штурмом, а осаждать защитников и гражданских.
- Зеленский отреагировал, что российские оккупанты контролируют значительную часть города, но не взяли город окончательно под свой контроль.
- 20 апреля Украине удалось вывезти часть людей в 4 эвакуационных автобусах из Мариуполя.
- Министерство обороны Великобритании предостерегло, что российские военные постараются достичь какой-либо победы до Дня победы 9 мая. В их планы может входить окружение и уничтожение защитников Мариуполя и гражданских, скрывающихся в последних уцелевших бункерах.