Мариуполь: оккупанты бомбят и обстреливают "Азовсталь"

В Мариуполе российские оккупанты проводят бомбардировки и обстрелы территории завода "Азовсталь", где находятся гражданские, а также устроили стрельбу в другом районе города.

Источник: военнослужащие полка "Азов" в комментарии УП, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь сейчас. Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории Азовстали.

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В то же время проходят бои в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от территории "Азовстали".

Это просто для понимания "зеленых коридоров для Азовстали" и "победы Путина над Мариуполем".

Детали: По мнению Андрющенко, россияне запланировали уничтожение всех, кто скрывается на "Азовстали".

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Спасти людей, по его мнению, можно, только если вмешаются иностранные партнеры и предоставят гарантии безопасности для эвакуации.

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