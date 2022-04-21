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Мариуполь: оккупанты бомбят и обстреливают "Азовсталь"

Денис КарловскийЧетверг, 21 апреля 2022, 17:50
Мариуполь: оккупанты бомбят и обстреливают Азовсталь
азовсталь в мариуполе. фото: тасс

В Мариуполе российские оккупанты проводят бомбардировки и обстрелы территории завода "Азовсталь", где находятся гражданские, а также устроили стрельбу в другом районе города.

Источник: военнослужащие полка "Азов" в комментарии УП, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Мариуполь сейчас. Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории Азовстали.

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В то же время проходят бои в районе трамвайного депо, находящегося на значительном расстоянии от территории "Азовстали".

Это просто для понимания "зеленых коридоров для Азовстали" и "победы Путина над Мариуполем".

Детали: По мнению Андрющенко, россияне запланировали уничтожение всех, кто скрывается на "Азовстали".

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Спасти людей, по его мнению, можно, только если вмешаются иностранные партнеры и предоставят гарантии безопасности для эвакуации.

Предыстория:

  • 21 апреля российские власти показали видеозапись, на которой министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы сидит с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы отрапортовать об успешном захвате Мариуполя. Путин посоветовал не брать "Азовсталь" штурмом, а осаждать защитников и гражданских.
  • Зеленский отреагировал, что российские оккупанты контролируют значительную часть города, но не взяли город окончательно под свой контроль.
  • 20 апреля Украине удалось вывезти часть людей в 4 эвакуационных автобусах из Мариуполя.
  • Министерство обороны Великобритании предостерегло, что российские военные постараются достичь какой-либо победы до Дня победы 9 мая. В их планы может входить окружение и уничтожение защитников Мариуполя и гражданских, скрывающихся в последних уцелевших бункерах.

Темы: МариупольДонецкая областьАзоввойна
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