Со спутника зафиксировали братскую могилу мариупольцев в Мангуше длиной 300 метров
Журналисты получили спутниковые снимки братской могилы в Мангуше, в которой российские оккупанты похоронили погибших мариупольцев.
Источник: "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies и слова советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко
Детали: На снимках со спутника видно появление траншеи протяженностью 300 метров в конце марта близ села Мангуш.
23 марта на спутнике траншеи не было, а 29 марта уже появились первые визуальные признаки массового захоронения.
9 апреля спутник зафиксировал, что земля в траншее была частично прирыта, а сама длина увеличилась.
Андрющенко рассказал журналистам, что российские захватчики собирают тела погибших мариупольцев с улиц, и завозят в промзоны в большие холодильные камеры. Затем их упаковывают в пакеты и бросают в братские могилы за городом.
Прямая речь Андрющенко: "Я так понимаю, что они массово туда свозят. Уже тепло – и вы понимаете, что с трупами… Начать (транспортировку – ред.) они должны были с конца марта.
Сколько и как их посчитать – мы не знаем. Там тысячи должны быть… Но, наконец, мы выяснили, куда вывозят хотя бы часть погибших из Мариуполя".
Детали: "Схемы" подчеркивают, что длина братской могилы возле церкви в Буче – 14 метров, тогда как массовые захоронения мариупольцев в Мангуше простираются на 300 метров. В этом массовом захоронении в Буче обнаружили тела 70 человек.
Предыстория:
- Андрющенко сообщил, что тела погибших мариупольцев массово завозят в братские могилы за городом, в том числе в Мангуш.
- По состоянию на вторую половину дня 21 апреля, российские оккупанты продолжали бомбардировать и обстреливать территорию "Азовстали" в Мариуполе, где скрываются защитники и гражданские.
- В подвалах Мариуполя 20 апреля умерла от истощения 91-летняя еврейка, пережившая нацистскую оккупацию во время Второй мировой войны.
- Российские захватчики заставляют гражданское население под угрозой расстрела носить белые ленты на рукавах так же, как и они. Таким образом, россияне пытаются спровоцировать украинцев расстреливать гражданских в Мариуполе.