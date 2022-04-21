Со спутника зафиксировали братскую могилу мариупольцев в Мангуше длиной 300 метров

Журналисты получили спутниковые снимки братской могилы в Мангуше, в которой российские оккупанты похоронили погибших мариупольцев.

Источник: "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies и слова советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко

Детали: На снимках со спутника видно появление траншеи протяженностью 300 метров в конце марта близ села Мангуш.

23 марта на спутнике траншеи не было, а 29 марта уже появились первые визуальные признаки массового захоронения.

Сравнение снимков поля близ Мангуша за 23 и 29 марта: на втором снимке появилась траншея Фото: Maxar Technologies/Схемы/Радио Свобода

9 апреля спутник зафиксировал, что земля в траншее была частично прирыта, а сама длина увеличилась.

Андрющенко рассказал журналистам, что российские захватчики собирают тела погибших мариупольцев с улиц, и завозят в промзоны в большие холодильные камеры. Затем их упаковывают в пакеты и бросают в братские могилы за городом.

Прямая речь Андрющенко: "Я так понимаю, что они массово туда свозят. Уже тепло – и вы понимаете, что с трупами… Начать (транспортировку – ред.) они должны были с конца марта.

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Сколько и как их посчитать – мы не знаем. Там тысячи должны быть… Но, наконец, мы выяснили, куда вывозят хотя бы часть погибших из Мариуполя".

Детали: "Схемы" подчеркивают, что длина братской могилы возле церкви в Буче – 14 метров, тогда как массовые захоронения мариупольцев в Мангуше простираются на 300 метров. В этом массовом захоронении в Буче обнаружили тела 70 человек.

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