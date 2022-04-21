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Онуфрій пропонує на Великдень ходу в Маріуполь, аби забрати цивільних і поранених

Четвер, 21 квітня 2022, 20:46
митрополит онуфрій під час богослужіння. фото: пресслужба упц мп

Митрополит Онуфрій пропонує організувати молитовну ходу в Маріуполь, аби церковники могли забезпечити евакуацію цивільних та поранених із бункерів "Азовсталі".

Джерело: звернення митрополита Онуфрія на сайті Української православної церкви Московського патріархату

Пряма мова митрополита Онуфрія: "З глибоким сумом спостерігаю за тим, що цими днями відбувається у місті Маріуполі. Відчуття сердечної скорботи спонукає в переддень головного християнського свята — Світлого Христового Воскресіння звернути увагу на необхідність порятунку тих, хто, залишившись у багатостраждальному Маріуполі, опинився в умовах гуманітарної катастрофи.

Ми звертаємося до всіх, від кого це залежить, і просимо в період зі Страсної П’ятниці (22 квітня 2022 року) до Світлого Христового Воскресіння (24 квітня 2022 року) на території міста Маріуполь та його околицях забезпечити режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження зазначеної молитовної ходи".

Деталі: Керівництво УПЦ МП пропонує організувати проходження молитовної ходи з міста Оріхів у Запорізькій області до заводу "Азовсталь", де ховаються цивільні в останніх уцілілих бункерах.

Священнослужителі готові вивести мирних людей, а також забрати поранених військових для лікування та тіла загиблих для належного поховання.

Відстань між Оріховом та Маріуполем
Відстань між Оріховом та Маріуполем
Мапа: google maps

Чому це важливо: Потужності заводу "Азовсталь" належать холдингу "Метінвест", кінцевими бенефіціарами котрого є українські мільярдери Рінат Ахметов і Вадим Новинський.

ВІДЕО ДНЯ

Новинський є палким вірянином в УПЦ МП та отримав сан диякона. Зокрема бізнесмен брав участь у літургіях як священнослужитель за участі митрополита Онуфрія.

Передісторія:

  • Московський патріарх Кирил благословив російських солдатів на вбивство українців та окупацію чужої країни. Однак Онуфрій, попри перебування в лоні Московського патріархату, закликав Росію припинити війну в перший день і підтримав Збройні сили України.
  • Станом на другу половину дня 21 квітня, російські окупанти продовжували бомбардувати та обстрілювати територію "Азовсталі" в Маріуполі, де переховуються захисники та цивільні.
  • Україна вимагає від росіян відкрити безпечний коридор для евакуації цивільних та поранених військових із підземних сховищ на заводі "Азовсталь", який перебуває під контролем захисників України. Члени переговорної групи України Давид Арахамія та Михайло Подоляк запропонували провести терміновий раунд перемовин у Маріуполі, аби забезпечити евакуацію цивільних.
  • Увечері 21 квітня до Запоріжжя приїхали чотири евакуаційних автобуси із 79 мешканцями Маріуполя, які зуміли втекти з-під обстрілів російських окупантів.

Теми: церкваМаріупольевакуаціяРосія
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