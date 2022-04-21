Онуфрій пропонує на Великдень ходу в Маріуполь, аби забрати цивільних і поранених

Митрополит Онуфрій пропонує організувати молитовну ходу в Маріуполь, аби церковники могли забезпечити евакуацію цивільних та поранених із бункерів "Азовсталі".

Джерело: звернення митрополита Онуфрія на сайті Української православної церкви Московського патріархату

Пряма мова митрополита Онуфрія: "З глибоким сумом спостерігаю за тим, що цими днями відбувається у місті Маріуполі. Відчуття сердечної скорботи спонукає в переддень головного християнського свята — Світлого Христового Воскресіння звернути увагу на необхідність порятунку тих, хто, залишившись у багатостраждальному Маріуполі, опинився в умовах гуманітарної катастрофи.

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Ми звертаємося до всіх, від кого це залежить, і просимо в період зі Страсної П’ятниці (22 квітня 2022 року) до Світлого Христового Воскресіння (24 квітня 2022 року) на території міста Маріуполь та його околицях забезпечити режим припинення вогню і надати гуманітарний коридор для проходження зазначеної молитовної ходи".

Деталі: Керівництво УПЦ МП пропонує організувати проходження молитовної ходи з міста Оріхів у Запорізькій області до заводу "Азовсталь", де ховаються цивільні в останніх уцілілих бункерах.

Священнослужителі готові вивести мирних людей, а також забрати поранених військових для лікування та тіла загиблих для належного поховання.

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Чому це важливо: Потужності заводу "Азовсталь" належать холдингу "Метінвест", кінцевими бенефіціарами котрого є українські мільярдери Рінат Ахметов і Вадим Новинський.

Новинський є палким вірянином в УПЦ МП та отримав сан диякона. Зокрема бізнесмен брав участь у літургіях як священнослужитель за участі митрополита Онуфрія.

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