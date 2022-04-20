Арахамія і Подоляк готові їхати у Маріуполь, але немає відповіді від Росії
Представники української делегації на переговорах з РФ нардеп Давид Арахамія та радник голови ОП Михайло Подоляк підтвердили, що готові відправитися у Маріуполь для переговорів з російською стороною, але РФ досі не відповіла на цю пропозицію.
Джерело: Арахамія у Telegram, Подоляк у Twitter
Пряма мова Арахамії: "Ми з Михайлом Подоляком готові прибути до Маріуполя для проведення переговорів із російською стороною щодо евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів.
Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону.
Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони".
Пряма мова Подоляка: "Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі.
Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених".
Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022
Деталі: За словами Арахамії, представники української делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі.
Що було раніше: 20 квітня заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар розповів, що захисники Маріуполя готові евакуатися із міста за підтримки третьої сторони.
Паламар додав, що у Маріуполь готові відправитися представники переговорної групи України для зустрічі з російською стороною щодо евакуації.
За його словами, Арахамія і Подоляк готові приїхати до Маріуполя на переговори з главою делегації РФ Володимиром Мединським і головою комітету Думи з міжнародних справ Леонідом Слуцьким.
Передісторія:
- Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до пердставників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
- Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.
- 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
- 20 квітня військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії успішно провели спільну спецоперацію з евакуації прикордонників та поліцейських на завод "Азовсталь".
- 20 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що частина з запланованих автобусів із евакуйованими мешканцями Маріуполя рухаються в бік Запоріжжя за визначеним Росією маршрутом.