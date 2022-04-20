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Арахамія і Подоляк готові їхати у Маріуполь, але немає відповіді від Росії

Мазуренко Альона Середа, 20 квітня 2022, 23:21
ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ ДАВИД АРАХАМІЯ І МИХАЙЛО ПОДОЛЯК

Представники української делегації на переговорах з РФ нардеп Давид Арахамія та радник голови ОП Михайло Подоляк підтвердили, що готові відправитися у Маріуполь для переговорів з російською стороною, але РФ досі не відповіла на цю пропозицію. 

Джерело: Арахамія у Telegram, Подоляк у Twitter

Пряма мова Арахамії: "Ми з Михайлом Подоляком готові прибути до Маріуполя для проведення переговорів із російською стороною щодо евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів.

Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону.

Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони".

Пряма мова Подоляка: "Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі.

Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених".

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Деталі: За словами Арахамії, представники української делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі.

Що було раніше: 20 квітня заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар розповів, що захисники Маріуполя готові евакуатися із міста за підтримки третьої сторони.

Паламар додав, що у Маріуполь готові відправитися представники переговорної групи України для зустрічі з російською стороною щодо евакуації.

За його словами, Арахамія і Подоляк готові приїхати до Маріуполя на переговори з главою делегації РФ Володимиром Мединським і головою комітету Думи з міжнародних справ Леонідом Слуцьким.

Передісторія: 

  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі. 12 квітня частина морських піхотинців змогла прорватися з заводу імені Ілліча до пердставників полку "Азов" на заводі "Азовсталь", частина ж потрапила в полон.
  • Російська армія завдає ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами. 19 квітня заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") повідомив, що завод "Азовсталь" знищений практично повністю, бійці витягують людей із-під завалів.
  • 19 квітня Міноборони Росії щонайменше втретє запропонувало українським захисникам, які перебувають на "Азовсталі", скласти зброю та здатися.
  • 20 квітня військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії успішно провели спільну спецоперацію з евакуації прикордонників та поліцейських на завод "Азовсталь".
  • 20 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що частина з запланованих автобусів із евакуйованими мешканцями Маріуполя рухаються в бік Запоріжжя за визначеним Росією маршрутом.

Теми: МаріупольАрахаміяАзоввійна
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