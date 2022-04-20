Арахамія і Подоляк готові їхати у Маріуполь, але немає відповіді від Росії

Представники української делегації на переговорах з РФ нардеп Давид Арахамія та радник голови ОП Михайло Подоляк підтвердили, що готові відправитися у Маріуполь для переговорів з російською стороною, але РФ досі не відповіла на цю пропозицію.

Джерело: Арахамія у Telegram, Подоляк у Twitter

Пряма мова Арахамії: "Ми з Михайлом Подоляком готові прибути до Маріуполя для проведення переговорів із російською стороною щодо евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів.

Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону.

Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони".

Пряма мова Подоляка: "Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі.

Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених".

ВІДЕО ДНЯ

Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022

Деталі: За словами Арахамії, представники української делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі.

Що було раніше: 20 квітня заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар розповів, що захисники Маріуполя готові евакуатися із міста за підтримки третьої сторони.

Паламар додав, що у Маріуполь готові відправитися представники переговорної групи України для зустрічі з російською стороною щодо евакуації.

За його словами, Арахамія і Подоляк готові приїхати до Маріуполя на переговори з главою делегації РФ Володимиром Мединським і головою комітету Думи з міжнародних справ Леонідом Слуцьким.

Передісторія: