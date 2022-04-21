Онуфрий предлагает на Пасху ходу в Мариуполь, чтобы забрать гражданских и раненых

Митрополит Онуфрий предлагает организовать молитвенное шествие в Мариуполь, чтобы церковники могли обеспечить эвакуацию гражданских и раненых из бункеров "Азовстали".

Источник: обращение митрополита Онуфрия на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата

Прямая речь митрополита Онуфрия: "С глубокой грустью наблюдаю за тем, что в эти дни происходит в городе Мариуполе. Чувство сердечной скорби побуждает в канун главного христианского праздника — Светлого Христова Воскресения обратить внимание на необходимость спасения тех, кто, оставшись в многострадальном Мариуполе, оказался в условиях гуманитарной катастрофы.

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Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) в Светлое Христово Воскресение (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия".

Детали: Руководство УПЦ МП предлагает организовать прохождение молитвенного шествия из города Орехов в Запорожской области на завод "Азовсталь", где прячутся гражданские в последних уцелевших бункерах.

Священнослужители готовы вывести мирных людей, а также забрать раненых военных для лечения и тела погибших для надлежащего захоронения.

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Почему это важно: Мощности завода Азовсталь принадлежат холдингу "Метинвест", конечными бенефициарами которого являются украинские миллиардеры Ринат Ахметов и Вадим Новинский.

Новинский является рьяным верующим УПЦ МП и получил сан диакона. В частности, бизнесмен участвовал в литургиях как священнослужитель с митрополитом Онуфрия.

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