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Онуфрий предлагает на Пасху ходу в Мариуполь, чтобы забрать гражданских и раненых

Четверг, 21 апреля 2022, 20:46

Митрополит Онуфрий предлагает организовать молитвенное шествие в Мариуполь, чтобы церковники могли обеспечить эвакуацию гражданских и раненых из бункеров "Азовстали".

Источник: обращение митрополита Онуфрия на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата

Прямая речь митрополита Онуфрия: "С глубокой грустью наблюдаю за тем, что в эти дни происходит в городе Мариуполе. Чувство сердечной скорби побуждает в канун главного христианского праздника — Светлого Христова Воскресения обратить внимание на необходимость спасения тех, кто, оставшись в многострадальном Мариуполе, оказался в условиях гуманитарной катастрофы.

Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) в Светлое Христово Воскресение (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия".

Детали: Руководство УПЦ МП предлагает организовать прохождение молитвенного шествия из города Орехов в Запорожской области на завод "Азовсталь", где прячутся гражданские в последних уцелевших бункерах.

Священнослужители готовы вывести мирных людей, а также забрать раненых военных для лечения и тела погибших для надлежащего захоронения.

Маршрут из Орехова в Мариуполь
Маршрут из Орехова в Мариуполь
карта: google maps

Почему это важно: Мощности завода Азовсталь принадлежат холдингу "Метинвест", конечными бенефициарами которого являются украинские миллиардеры Ринат Ахметов и Вадим Новинский.

ВИДЕО ДНЯ

Новинский является рьяным верующим УПЦ МП и получил сан диакона. В частности, бизнесмен участвовал в литургиях как священнослужитель с митрополитом Онуфрия.

Предыстория:

  • Московский патриарх Кирилл благословил российских солдат на убийство украинцев и оккупацию чужой страны. Однако Онуфрий, невзирая на пребывание в лоне Московского патриархата, призвал Россию прекратить войну в первый день и поддержал Вооруженные силы Украины.
  • По состоянию на вторую половину дня 21 апреля, российские войска продолжали бомбить и обстреливать территорию "Азовстали" в Мариуполе, где скрываются защитники и гражданские.
  • Украина требует от россиян открыть безопасный коридор для эвакуации гражданских и раненых военных из подземных бомбоубежищ на заводе "Азовсталь", который находится под контролем защитников Украины. Члены переговорной группы Украины Давид Арахамия и Михаил Подоляк предложили россиянам провести срочный раунд переговоров в Мариуполе для обеспечения эвакуации гражданских.
  • Вечером 21 апреля в Запорожье приехали четыре эвакуационных автобуса с 79 жителями Мариуполя, которые сумели выехать из-под обстрелов российских оккупантов.

Темы: церковьМариупольэвакуацияРосcия
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