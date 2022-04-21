Онуфрий предлагает на Пасху ходу в Мариуполь, чтобы забрать гражданских и раненых
Митрополит Онуфрий предлагает организовать молитвенное шествие в Мариуполь, чтобы церковники могли обеспечить эвакуацию гражданских и раненых из бункеров "Азовстали".
Источник: обращение митрополита Онуфрия на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата
Прямая речь митрополита Онуфрия: "С глубокой грустью наблюдаю за тем, что в эти дни происходит в городе Мариуполе. Чувство сердечной скорби побуждает в канун главного христианского праздника — Светлого Христова Воскресения обратить внимание на необходимость спасения тех, кто, оставшись в многострадальном Мариуполе, оказался в условиях гуманитарной катастрофы.
Мы обращаемся ко всем, от кого это зависит, и просим в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) в Светлое Христово Воскресение (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия".
Детали: Руководство УПЦ МП предлагает организовать прохождение молитвенного шествия из города Орехов в Запорожской области на завод "Азовсталь", где прячутся гражданские в последних уцелевших бункерах.
Священнослужители готовы вывести мирных людей, а также забрать раненых военных для лечения и тела погибших для надлежащего захоронения.
Почему это важно: Мощности завода Азовсталь принадлежат холдингу "Метинвест", конечными бенефициарами которого являются украинские миллиардеры Ринат Ахметов и Вадим Новинский.
Новинский является рьяным верующим УПЦ МП и получил сан диакона. В частности, бизнесмен участвовал в литургиях как священнослужитель с митрополитом Онуфрия.
Предыстория:
- Московский патриарх Кирилл благословил российских солдат на убийство украинцев и оккупацию чужой страны. Однако Онуфрий, невзирая на пребывание в лоне Московского патриархата, призвал Россию прекратить войну в первый день и поддержал Вооруженные силы Украины.
- По состоянию на вторую половину дня 21 апреля, российские войска продолжали бомбить и обстреливать территорию "Азовстали" в Мариуполе, где скрываются защитники и гражданские.
- Украина требует от россиян открыть безопасный коридор для эвакуации гражданских и раненых военных из подземных бомбоубежищ на заводе "Азовсталь", который находится под контролем защитников Украины. Члены переговорной группы Украины Давид Арахамия и Михаил Подоляк предложили россиянам провести срочный раунд переговоров в Мариуполе для обеспечения эвакуации гражданских.
- Вечером 21 апреля в Запорожье приехали четыре эвакуационных автобуса с 79 жителями Мариуполя, которые сумели выехать из-под обстрелов российских оккупантов.