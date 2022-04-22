Суркиса останавливали на границе: не дали вывезти 13 пар часов

Нардепа и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса, который покинул страну в начале войны, остановили на пункте пропуска "Краковец", когда он пытался снова выехать из Украины. Позже Суркиса выпустили из страны, но не разрешили вывезти часы.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным собеседника УП, Суркис вывозил 13 часов на "зеленом коридоре".

Реклама:

Часы не были указаны в декларации. И таможня вынесла ему отказ по вывозу часов.

Некоторое время пограничники не пропускали Суркиса ни туда, ни обратно.

По словам собеседника издания, протокол о недекларировании не был составлен. Суркиса задерживали и ждали решения о том, пропускать его за границу или нет.

ВИДЕО ДНЯ

По данным источников "Украинской правды", Григорий Суркис въехал в Украину 13 апреля в 03:51 через ПП "Краковец" на автомобиле №AA0006OH.

Позже собеседники УП сообщили, что Суркис уже в Польше. Часы остались в Украине. Отмечается, что это его личные часы – все они указаны в электронной декларации, которую он подавал.

Предыстория: