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Суркиса останавливали на границе: не дали вывезти 13 пар часов

Михаил Ткач, Ирина БалачукПятница, 22 апреля 2022, 12:25
Фото предоставлено источником УП

Нардепа и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса, который покинул страну в начале войны, остановили на пункте пропуска "Краковец", когда он пытался снова выехать из Украины. Позже Суркиса выпустили из страны, но не разрешили вывезти часы.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах 

Детали: По данным собеседника УП, Суркис вывозил 13 часов на "зеленом коридоре".

Часы не были указаны в декларации. И таможня вынесла ему отказ по вывозу часов.

Некоторое время пограничники не пропускали Суркиса ни туда, ни обратно. 

По словам собеседника издания, протокол о недекларировании не был составлен. Суркиса задерживали и ждали решения о том, пропускать его за границу или нет.

По данным источников "Украинской правды", Григорий Суркис въехал в Украину 13 апреля в 03:51 через ПП "Краковец" на автомобиле №AA0006OH.

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Позже собеседники УП сообщили, что Суркис уже в Польше. Часы остались в Украине. Отмечается, что это его личные часы – все они указаны в электронной декларации, которую он подавал.

Предыстория: 

  • 15 марта источники УП в бизнес-кругах подтвердили, что Суркисы покинули пределы Украины в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Во время военного положения Государственная пограничная служба ограничила выезд заграницу мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Григорию Суркису 72 года. 
  • Позже стало известно, что братья Григорий и Игорь Суркисы выехали в Венгрию отдельно на двух автомобилях 26 февраля между 22:40 и 23:00. Они пересекали границу через пункт "Вилок" в Закарпатской области.
  • Собеседники УП в ГПСУ сказали, что Суркисы уехали без декларирования наличных денег на таможне, хотя на венгерском таможенном пункте оформили у себя наличные деньги 17,6 миллионов долларов.
  • Нардеп Григорий Суркис на своем автомобиле Mercedez-Benz ML-500 вывез своих внуков Никиту Кулешова (2002 г.р.) и Алексея Борисова (1993 г.р.), а также Зою Кострыкину (1961 г.р.) и Дану Шевчук (1996 г.р.). 28-летний Борисов и 20-летний Кулешов во время военного положения подлежат военному учету, согласно указу президента об общей мобилизации. Таким образом их выезд за границу должен был быть ограничен. 
  • Младший брат Игорь Суркис (63 года) уехал в бронированной машине Maybach S650 с Ольгой Романовой (гражданкой РФ), Вячеславом Суркисом и Яной Суркис. 
  • Игорь Суркис заявил, что информация о вывозе за пределы Украины им, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи наличных денег не соответствует действительности, и опубликовал соответствующие документы.

Темы: Суркисграницавойна
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