Корнієнко про перейменування ОПЗЖ: Які літери не бери, одне слово виходить

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що на найближчих виборах українці покажуть своє ставлення до депутатської групи "Платформа за життя і мир", що утворилася на базі фракції ОПЗЖ.

Джерело: Корнієнко на брифінгу, відповідаючи на запитання

Пряма мова: "ОПЗЖ стало ПЗЖМ.. вже багато гумору на цю тему, що від перестановки літер, які літери не бери – одне слово виходить".

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Деталі: Корнієнко зазначив що щодо самої ситуації є два моменти: юридично-практичний – виконання рішення РНБО щодо призупинки діяльності партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.

"Його має виконати Міністерство юстиції, а ми взялися допомогти, тому що за існуючим законодавством ці справи про закриття 15 партій мали би спрямовуватися в сумнозвісний Окружний адмінсуд Києва, і не факт, що це нам би дало очікуваний результат.. Тому ми підготували з колегами законопроєкт, який унормовує це і передає в інший суд - адміністративний касаційний у Львові і ми його скоро будемо приймати", - пояснює Корнієнко.

Другий аспект, за ловами віце-спікера, морально-етичний. На його думку так звана "народна люстрація", вже присутня, а на найближчих виборах вона "все розставить на свої місця".

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