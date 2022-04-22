Корнієнко про перейменування ОПЗЖ: Які літери не бери, одне слово виходить
Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що на найближчих виборах українці покажуть своє ставлення до депутатської групи "Платформа за життя і мир", що утворилася на базі фракції ОПЗЖ.
Джерело: Корнієнко на брифінгу, відповідаючи на запитання
Пряма мова: "ОПЗЖ стало ПЗЖМ.. вже багато гумору на цю тему, що від перестановки літер, які літери не бери – одне слово виходить".
Деталі: Корнієнко зазначив що щодо самої ситуації є два моменти: юридично-практичний – виконання рішення РНБО щодо призупинки діяльності партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією.
"Його має виконати Міністерство юстиції, а ми взялися допомогти, тому що за існуючим законодавством ці справи про закриття 15 партій мали би спрямовуватися в сумнозвісний Окружний адмінсуд Києва, і не факт, що це нам би дало очікуваний результат.. Тому ми підготували з колегами законопроєкт, який унормовує це і передає в інший суд - адміністративний касаційний у Львові і ми його скоро будемо приймати", - пояснює Корнієнко.
Другий аспект, за ловами віце-спікера, морально-етичний. На його думку так звана "народна люстрація", вже присутня, а на найближчих виборах вона "все розставить на свої місця".
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Передісторія:
- У березні Рада нацбезпеки та оборони призупинила діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з Російською Федерацією. А саме: "Опозиційної платформи – За життя", "Партії Шарія", "Наші", "Опозиційного блоку", "Лівої опозиції", "Союзу лівих сил", "Держави", "Прогресивної соціалістичної партії України", "Соціалістичної партії України", партії "Соціалісти" та "Блоку Володимира Сальдо".
- 14 квітня фракція проросійської "Опозиційної платформи – За життя" припинила роботу в парламенті
- 1 квітня парламент прийняв у першому читанні законопроєкт про заборону політичних партій, які виправдовують чи заперечують збройну агресію Росії проти України