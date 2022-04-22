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Корниенко о переименовании ОПЗЖ: Какие буквы не бери, одно слово получается

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 15:33
ОПЗЖ. ФОТО: FACEBOOK ЮРИЯ БОЙКО

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко считает, что на ближайших выборах украинцы покажут свое отношение к образовавшейся на базе фракции ОПЗЖ депутатской группе "Платформа за жизнь и мир".

Источник: Корниенко на брифинге, отвечая на вопросы

Прямая речь: "ОПЗЖ стало ПЗЖМ... уже много юмора на эту тему, что от перестановки букв, какие буквы ни возьми – одно слово получается".

Детали: Корниенко отметил, что в самой ситуации есть два момента: юридически-практический – выполнение решения СНБО по приостановке деятельности партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

"Его должно выполнить Министерство юстиции, а мы взялись помочь, потому что по существующему законодательству эти дела о закрытии 15 партий должны направляться в пресловутый Окружной админсуд Киева, и не факт, что это нам бы дало ожидаемый результат. Поэтому мы подготовили с коллегами законопроект, который нормирует это и передает в другой суд - административный кассационный во Львове и мы его скоро будем принимать", - объясняет Корниенко.

Второй аспект, по словам вице-спикера, морально-этический. По его мнению, так называемая "народная люстрация" уже присутствует, а на ближайших выборах она "все расставит на свои места".

Что предшествовало: 25 народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", чью деятельность приостановил СНБО, создали свою депутатскую группу. Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: "они перестали быть оппозиционными и стали за мир". Главой группы стал Юрий Бойко.

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Предыстория:

  • В марте Совет нацбезопасности и обороны приостанавил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. А именно: "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Государства", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украина", партии "Социалисты" и "Блока Владимира Сальдо".
  • 14 апреля фракция пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" прекратила работу в парламенте.
  • 1 апреля парламент принял в первом чтении законопроект о запрете политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию России против Украины

Темы: ОПЗЖВерховная Радавойна
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