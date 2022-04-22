Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Корниенко о переименовании ОПЗЖ: Какие буквы не бери, одно слово получается

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 15:33
Корниенко о переименовании ОПЗЖ: Какие буквы не бери, одно слово получается
ОПЗЖ. ФОТО: FACEBOOK ЮРИЯ БОЙКО

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко считает, что на ближайших выборах украинцы покажут свое отношение к образовавшейся на базе фракции ОПЗЖ депутатской группе "Платформа за жизнь и мир".

Источник: Корниенко на брифинге, отвечая на вопросы

Прямая речь: "ОПЗЖ стало ПЗЖМ... уже много юмора на эту тему, что от перестановки букв, какие буквы ни возьми – одно слово получается".

Реклама:

Детали: Корниенко отметил, что в самой ситуации есть два момента: юридически-практический – выполнение решения СНБО по приостановке деятельности партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

"Его должно выполнить Министерство юстиции, а мы взялись помочь, потому что по существующему законодательству эти дела о закрытии 15 партий должны направляться в пресловутый Окружной админсуд Киева, и не факт, что это нам бы дало ожидаемый результат. Поэтому мы подготовили с коллегами законопроект, который нормирует это и передает в другой суд - административный кассационный во Львове и мы его скоро будем принимать", - объясняет Корниенко.

Второй аспект, по словам вице-спикера, морально-этический. По его мнению, так называемая "народная люстрация" уже присутствует, а на ближайших выборах она "все расставит на свои места".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 25 народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", чью деятельность приостановил СНБО, создали свою депутатскую группу. Из прошлого названия убрали одно слово и одно добавили: "они перестали быть оппозиционными и стали за мир". Главой группы стал Юрий Бойко.

Читайте также: Кремль без рук, или Как развалилась ОПЗЖ 

Предыстория:

  • В марте Совет нацбезопасности и обороны приостанавил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. А именно: "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария", "Наши", "Оппозиционного блока", "Левой оппозиции", "Союза левых сил", "Государства", "Прогрессивной социалистической партии Украины", "Социалистической партии Украина", партии "Социалисты" и "Блока Владимира Сальдо".
  • 14 апреля фракция пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" прекратила работу в парламенте.
  • 1 апреля парламент принял в первом чтении законопроект о запрете политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию России против Украины

Темы: ОПЗЖВерховная Радавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
ОПЗЖ
День восстановления независимости: что должна сделать Верховная Рада
Экс-депутат ОПЗЖ заказал убийство своего коллеги: смерть имитировали, он задержан – ГБР
Остатки империи. Кто из политиков заберет себе электорат ОПЗЖ
Последние новости
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
Все новости...
Реклама: