Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У звільнені українські міста повертається життя – Зеленський

Денис КарловськийП'ятниця, 22 квітня 2022, 23:13
Знищена квартира в багатоповерхівці в Бородянці. фото: getty images

Президент Володимир Зеленський розповів, що завдяки розмінуванню та відновленню цивільної інфраструктури до українських міст повертається життя.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського за 22 квітня

Пряма мова Зеленського: "Триває повернення нормального життя на території, які звільнені від окупантів.

Якщо на початок цього тижня розмінування відбулося в 70 населених пунктах, то станом на сьогодні розміновано 184 населених пункти. Звісно, потрібно зробити ще дуже багато. Але темп, я вважаю, непоганий.

Повернення України в міста та громади означає в повному сенсі цих слів повернення життя в повному сенсі цих слів. Вірю, що таке повернення відбудеться й на півдні нашої держави, і на сході України. В усіх районах, куди під прапором Росії занесли деградацію, руйнування та смерть".

Деталі: Упродовж 22 квітня, до 96 населених пунктів відновили автомобільне сполучення.

У 183 населених пунктах відновили роботу АЗС.

ВІДЕО ДНЯ

 У 90 містах і селах відновили електропостачання. За словами президента, місцеві служби посилено працюють над відновленням газопостачання та зв’язку у звільнених містах.

За словами Зеленського, щодоби в близько ста містах і селах відновлюють роботу освітніх і медичних закладів, фінансових установ і роботу органів соціального захисту.

У понад 500 населених пунктах, які звільнили від російської окупації, розпочали роботу гуманітарні штаби з координації допомоги населенню.

Передісторія: 

  • 22 квітня на Київщині відновили 11 мостів, у ще 15 місцях встановлюють тимчасові переправи через водойми.
  • Прикордонна служба звітувала, що напередодні Великодня на польсько-українському кордоні утворилися черги на в’їзд до України.
  • На територіях Київщини, звільнених від російських окупантів, понад 100 міст і сіл досі не мають електропостачання.
  • В Ірпені, який зазнав значних руйнувань від російських окупантів, планують відновити електро- й водопостачання в усі будинки після Великодня, а також відкрити супермаркети всіх великих мереж.

Теми: ЗеленськийдеокупаціяокупаціяВоєнний стан
Головне сьогодні

Понад 20 країн підтвердили участь у зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн"

Майже усіх "народних міліціонерів" ОРДО вже ліквідували – ГУР

Харківщина: Захисники вибили окупантів з 3 населених пунктів

відеоМаріуполь: з'явилося нове відео з підземелля "Азовсталі"

На Донеччині ворог атакує по всій лінії фронту, "бучанські кати" діють під Ізюмом - зведення

ЗСУ на Донбасі знищили майже 50 одиниць ворожої техніки

Усі новини...
Зеленський
На сході та півдні вирішується доля нашої держави – Зеленський
Зеленський сформулював мрію росіян: "вкрасти унітаз і померти"
Новосибірський Зеленський оголосив голодування через утиски в РФ
Останні новини
14:30
аудіоСБУ розповіла про цинічні "пасхалки" окупантів: пишуть на снарядах "Христос воскрес!"
14:14
Розвідники здобули черговий список воєнних злочинців з Росії
14:06
фотоДітей з Маріуполя повезли у Владивосток – мерія
13:47
Росія розганяє фейки про хімічну чи біологічну атаку в Україні
13:45
Понад 20 країн підтвердили участь у зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн"
13:39
Держспецзв’язку: На Великдень можуть посилитися ворожі кібератаки
13:36
фото У Маріуполі загинули дві маленькі акторки – мерія
13:22
Майже усіх "народних міліціонерів" ОРДО вже ліквідували – ГУР
13:20
Мінкульт зафіксував понад 240 воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини в Україні
12:51
Фінляндія скорочує імпорт електроенергії з Росії
Усі новини...