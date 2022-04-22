У звільнені українські міста повертається життя – Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що завдяки розмінуванню та відновленню цивільної інфраструктури до українських міст повертається життя.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського за 22 квітня
Пряма мова Зеленського: "Триває повернення нормального життя на території, які звільнені від окупантів.
Якщо на початок цього тижня розмінування відбулося в 70 населених пунктах, то станом на сьогодні розміновано 184 населених пункти. Звісно, потрібно зробити ще дуже багато. Але темп, я вважаю, непоганий.
Повернення України в міста та громади означає в повному сенсі цих слів повернення життя в повному сенсі цих слів. Вірю, що таке повернення відбудеться й на півдні нашої держави, і на сході України. В усіх районах, куди під прапором Росії занесли деградацію, руйнування та смерть".
Деталі: Упродовж 22 квітня, до 96 населених пунктів відновили автомобільне сполучення.
У 183 населених пунктах відновили роботу АЗС.
У 90 містах і селах відновили електропостачання. За словами президента, місцеві служби посилено працюють над відновленням газопостачання та зв’язку у звільнених містах.
За словами Зеленського, щодоби в близько ста містах і селах відновлюють роботу освітніх і медичних закладів, фінансових установ і роботу органів соціального захисту.
У понад 500 населених пунктах, які звільнили від російської окупації, розпочали роботу гуманітарні штаби з координації допомоги населенню.
Передісторія:
- 22 квітня на Київщині відновили 11 мостів, у ще 15 місцях встановлюють тимчасові переправи через водойми.
- Прикордонна служба звітувала, що напередодні Великодня на польсько-українському кордоні утворилися черги на в’їзд до України.
- На територіях Київщини, звільнених від російських окупантів, понад 100 міст і сіл досі не мають електропостачання.
- В Ірпені, який зазнав значних руйнувань від російських окупантів, планують відновити електро- й водопостачання в усі будинки після Великодня, а також відкрити супермаркети всіх великих мереж.