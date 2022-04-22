У звільнені українські міста повертається життя – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що завдяки розмінуванню та відновленню цивільної інфраструктури до українських міст повертається життя.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського за 22 квітня

Пряма мова Зеленського: "Триває повернення нормального життя на території, які звільнені від окупантів.

Якщо на початок цього тижня розмінування відбулося в 70 населених пунктах, то станом на сьогодні розміновано 184 населених пункти. Звісно, потрібно зробити ще дуже багато. Але темп, я вважаю, непоганий.

Повернення України в міста та громади означає в повному сенсі цих слів повернення життя в повному сенсі цих слів. Вірю, що таке повернення відбудеться й на півдні нашої держави, і на сході України. В усіх районах, куди під прапором Росії занесли деградацію, руйнування та смерть".

Деталі: Упродовж 22 квітня, до 96 населених пунктів відновили автомобільне сполучення.

У 183 населених пунктах відновили роботу АЗС.

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У 90 містах і селах відновили електропостачання. За словами президента, місцеві служби посилено працюють над відновленням газопостачання та зв’язку у звільнених містах.

За словами Зеленського, щодоби в близько ста містах і селах відновлюють роботу освітніх і медичних закладів, фінансових установ і роботу органів соціального захисту.

У понад 500 населених пунктах, які звільнили від російської окупації, розпочали роботу гуманітарні штаби з координації допомоги населенню.

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