В освобожденные украинские города возвращается жизнь – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что благодаря разминированию и восстановлению гражданской инфраструктуры в украинские города возвращается жизнь.

Источник: вечернее обращение Зеленского за 22 апреля

Прямой язык Зеленского: "Продолжается возвращение нормальной жизни на территории, освобожденные от оккупантов.

Если на начало этой недели разминирование произошло в 70 населенных пунктах, то на сегодня разминировано 184 населенных пункта. Конечно, нужно сделать еще очень многое. Но темп, я считаю, неплохой.

Возвращение в города и громады означает в полном смысле этих слов возвращение жизни в полном смысле этих слов. Верю, что такой возврат произойдет и на юге нашего государства, и на востоке Украины. Во всех районах, куда под флагом России были занесены деградация, разрушение и смерть".

Детали: В течение 22 апреля в 96 населенных пунктов возобновили автомобильное сообщение.

В 183 населенных пунктах возобновили работу АЗС.

ВИДЕО ДНЯ

В 90 городах и селах возобновили электроснабжение. По словам президента, местные службы усиленно работают над восстановлением газоснабжения и связи в освобожденных городах.

По словам Зеленского, ежесуточно в около ста городах и селах возобновляют работу образовательных и медицинских учреждений, финансовых учреждений и работу органов социальной защиты.

В более чем 500 населенных пунктах, освободившихся от российской оккупации, начали работу гуманитарные штабы по координации помощи населению.

Предыстория: