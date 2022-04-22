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В освобожденные украинские города возвращается жизнь – Зеленский

Денис КарловскийПятница, 22 апреля 2022, 23:13
уничтоженная квартира в многоэтажке в бородянке киевской области. фото: getty images

Президент Владимир Зеленский рассказал, что благодаря разминированию и восстановлению гражданской инфраструктуры в украинские города возвращается жизнь.

Источник: вечернее обращение Зеленского за 22 апреля

Прямой язык Зеленского: "Продолжается возвращение нормальной жизни на территории, освобожденные от оккупантов.

Если на начало этой недели разминирование произошло в 70 населенных пунктах, то на сегодня разминировано 184 населенных пункта. Конечно, нужно сделать еще очень многое. Но темп, я считаю, неплохой.

Возвращение в города и громады означает в полном смысле этих слов возвращение жизни в полном смысле этих слов. Верю, что такой возврат произойдет и на юге нашего государства, и на востоке Украины. Во всех районах, куда под флагом России были занесены деградация, разрушение и смерть".

Детали: В течение 22 апреля в 96 населенных пунктов возобновили автомобильное сообщение.

В 183 населенных пунктах возобновили работу АЗС.

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В 90 городах и селах возобновили электроснабжение. По словам президента, местные службы усиленно работают над восстановлением газоснабжения и связи в освобожденных городах.

По словам Зеленского, ежесуточно в около ста городах и селах возобновляют работу образовательных и медицинских учреждений, финансовых учреждений и работу органов социальной защиты.

В более чем 500 населенных пунктах, освободившихся от российской оккупации, начали работу гуманитарные штабы по координации помощи населению.

Предыстория:

  • 22 апреля в Киевской области восстановили 11 мостов, в еще 15 местах устанавливают временные переправы через водоемы.
  • Пограничная служба отчитывалась, что в преддверии Пасхи на польско-украинской границе образовались очереди на въезд в Украину.
  • На территориях Киевщской области, освобожденных от российских оккупантов, более 100 городов и сел до сих пор не имеют электроснабжения.
  • В Ирпене, потерпевшем значительные разрушения от российских оккупантов, планируют восстановить электро- и водоснабжение во все дома после Пасхи, а также открыть супермаркеты всех крупных сетей.

Темы: ЗеленскийдеоккупацияоккупацияВоенное положение
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