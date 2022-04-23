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Експерти МАГАТЕ наступного тижня приїдуть на ЧАЕС

Ольга Глущенко Субота, 23 квітня 2022, 06:22
Експерти МАГАТЕ наступного тижня приїдуть на ЧАЕС
Фото ілюстративне з wikipedia.org

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гросі наступного тижня очолить експертну місію, яка прибуде в Україну.

Джерело: МАГАТЕ

Деталі: Експерти МАГАТЕ працюватимуть на Чорнобильській атомній електростанції (АЕС), щоб "активізувати зусилля для запобігання небезпеці ядерної аварії" у звязку із вторгненням Росії в Україну.

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Співробітники МАГАТЕ з ядерної безпеки, безпеки та гарантій перебуватимуть у Чорнобилі з 26 квітня.

Вони привезуть необхідне обладнання, проведуть радіологічні та інші заміри на ЧАЕС, яка протягом п’яти тижнів (до 31 березня) перебувала під контролем російських загарбників.

"За цим послідують додаткові місії МАГАТЕ на цьому та інших ядерних об’єктах в Україні найближчими тижнями", – сказав Гросі.

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Теми: ЧАЕСЧорнобиль
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