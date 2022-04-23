Эксперты МАГАТЭ на следующей неделе приедут на ЧАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе возглавит экспертную миссию, которая прибудет в Украину.
Источник: МАГАТЭ
Детали: Эксперты МАГАТЭ будут работать на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), чтобы "активизировать усилия по предотвращению опасности ядерной аварии" в связи с вторжением России в Украину.
Сотрудники МАГАТЭ по ядерной безопасности, безопасности и гарантиям будут находиться в Чернобыле с 26 апреля.
Они привезут необходимое оборудование, проведут радиологические и другие замеры на ЧАЭС, которая в течение пяти недель (до 31 марта) находилась под контролем российских захватчиков.
"За этим последуют дополнительные миссии МАГАТЭ на этом и других ядерных объектах в Украине в ближайшие недели", – сказал Гроси.
Предыстория:
- "Энергоатом" ранее сообщал, что российские захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.
- Российские оккупанты без защиты проехали по территории Рыжего леса в Чернобыльской зоне, подняв радиоактивную пыль.
- 26 марта Минприроды сообщило, что в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС обнаружен 31 очаг пожаров на общей площади 10 111 га, повышается радиоактивное загрязнение.
- Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день войны, 24 февраля. Персонал стал заложником оккупантов, потому что россияне не давали провести ротацию, а усталость работников угрожает безопасности на законсервированной ЧАЭС.