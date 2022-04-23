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Эксперты МАГАТЭ на следующей неделе приедут на ЧАЭС

Ольга ГлущенкоСуббота, 23 апреля 2022, 06:22
Фото иллюстративное с wikipedia.org

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе возглавит экспертную миссию, которая прибудет в Украину.

Источник: МАГАТЭ

Детали: Эксперты МАГАТЭ будут работать на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), чтобы "активизировать усилия по предотвращению опасности ядерной аварии" в связи с вторжением России в Украину.

Сотрудники МАГАТЭ по ядерной безопасности, безопасности и гарантиям будут находиться в Чернобыле с 26 апреля.

Они привезут необходимое оборудование, проведут радиологические и другие замеры на ЧАЭС, которая в течение пяти недель (до 31 марта) находилась под контролем российских захватчиков.

"За этим последуют дополнительные миссии МАГАТЭ на этом и других ядерных объектах в Украине в ближайшие недели", – сказал Гроси.

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Темы: ЧАЭСЧернобыль
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