Арахамія пояснив, чому варто брати росіян у полон

Представник української делегації на переговорах з РФ і голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що російських окупантів треба брати у полон, щоб потім мати обмінний фонд.

Джерело: Арахамія у Facebook

Пряма мова "слуги народу": "Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених.

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Розумію емоції, сам нещодавно мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін".

Деталі: За словами Арахамії, при сучасних боях артилерії на великих відстанях полонених брати стало набагато важче, тому "маємо проблеми з поповненням обмінного фонду".

Він також зазначив, що питанням обміну полонених займається спеціальний центр при СБУ.

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Що було раніше: 21 квітня українська влада провела другий обмін полоненими за один тиждень, врятувавши з полону 19 українців, в тому числі поранених.

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