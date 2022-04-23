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Арахамія пояснив, чому варто брати росіян у полон

Ірина БалачукСубота, 23 квітня 2022, 12:42
Фото mil.in.ua

Представник української делегації на переговорах з РФ і голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що російських окупантів треба брати у полон, щоб потім мати обмінний фонд.

Джерело: Арахамія у Facebook

Пряма мова "слуги народу": "Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених.

Розумію емоції, сам нещодавно мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін".

Деталі: За словами Арахамії, при сучасних боях артилерії на великих відстанях полонених брати стало набагато важче, тому "маємо проблеми з поповненням обмінного фонду".

Він також зазначив, що питанням обміну полонених займається спеціальний центр при СБУ.   

Що було раніше: 21 квітня українська влада провела другий обмін полоненими за один тиждень, врятувавши з полону 19 українців, в тому числі поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 19 квітня українська влада здійснила п'ятий обмін полоненими, врятувавши 76 українців. 14 квітня відбувся обмін військовополоненими у форматі "30 на 30", а 1 квітня у форматі "86 на 86" військових. 24 березня українська влада провела обмін військовополоненими у форматі 10 на 10. Крім того, врятували захоплених російськими окупантами 19 членів екіпажу рятувального судна "Сапфір".
  • Також раніше українська влада проводила обмін 9 російських строковиків на полоненого мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали 11 березня.
  • Відомо також про обміни, які проводили за рішенням військового керівництва, зокрема на початку війни 1 березня на Сумщині поміняли полоненого командира російських окупантів на 5 бійців територіальної оборони. 15 квітня на Херсонщині військове командування поміняло 5 українських захисників на 4 полонених російських окупантів.
  • Українська влада готова до будь-якого формату обміну полоненими, а також на повернення трупів загиблих солдатів окупаційних військ РФ в обмін на цивільних осіб та військових, які опинилися заблоковані російськими військами на "Азовсталі" в Маріуполі. Віктор Медведчук звертався до свого кума з проханням обміняти його на захисників і жителів Маріуполя.

Теми: Арахаміяобмінвійна
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