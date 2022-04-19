Відбувся п'ятий обмін полоненими: 76 українців повертаються додому

Українська влада провела п'ятий обмін полоненими з російськими окупантами, повернувши додому 76 українців.

Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук

Деталі: Серед тих, кого зуміли обміняти, 60 військових, зокрема 10 офіцерів Збройних сил України.

Також українська влада домовилась про повернення 16 цивільних осіб, яких російські окупанти захопили в заручники.

Передісторія: