Відбувся п'ятий обмін полоненими: 76 українців повертаються додому
Вівторок, 19 квітня 2022, 15:24
Українська влада провела п'ятий обмін полоненими з російськими окупантами, повернувши додому 76 українців.
Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук
Деталі: Серед тих, кого зуміли обміняти, 60 військових, зокрема 10 офіцерів Збройних сил України.
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Також українська влада домовилась про повернення 16 цивільних осіб, яких російські окупанти захопили в заручники.
Передісторія:
- 14 квітня українська влада провела четвертий обмін військовополоненими у форматі "30 на 30". 1 квітня Україна провела обмін у форматі "86 на 86" військових, повернувши зокрема 15 з них військовослужбовиць.
- 24 березня українська влада провела обмін військовополоненими у форматі 10 на 10. Крім того, врятували захоплених російськими окупантами 19 членів екіпажу рятувального судна "Сапфір".
- Також раніше українська влада проводила обмін 9 російських строковиків на полоненого мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали 11 березня.
- Відомо також про обміни, які проводили за рішенням військового керівництва, зокрема на початку війни 1 березня на Сумщині поміняли полоненого командира російських окупантів на 5 бійців територіальної оборони. 15 квітня на Херсонщині військове командування поміняло 5 українських захисників на 4 полонених російських окупантів.
- 18 квітня затриманий народний депутат Віктор Медведчук, який є підозрюваним у справі про державну зраду, звернувся до російського президента Володимира Путіна, який є хрещеним батьком доньки Медведчука, та президента України Володимира Зеленського з пропозицією обміняти його на українських захисників та цивільних в Маріуполі. Українська влада висловила готовність до такого обміну, але в Кремлі вагаються.
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