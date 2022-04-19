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Відбувся п'ятий обмін полоненими: 76 українців повертаються додому

Денис КарловськийВівторок, 19 квітня 2022, 15:24
Відбувся п'ятий обмін полоненими: 76 українців повертаються додому
Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Фото: пресслужба мінреінтеграції тот

Українська влада провела п'ятий обмін полоненими з російськими окупантами, повернувши додому 76 українців.

Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук

Деталі: Серед тих, кого зуміли обміняти, 60 військових, зокрема 10 офіцерів Збройних сил України.

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Також українська влада домовилась про повернення 16 цивільних осіб, яких російські окупанти захопили в заручники.

Передісторія:

  • 14 квітня українська влада провела четвертий обмін військовополоненими у форматі "30 на 30". 1 квітня Україна провела обмін у форматі "86 на 86" військових, повернувши зокрема 15 з них військовослужбовиць.
  • 24 березня українська влада провела обмін військовополоненими у форматі 10 на 10. Крім того, врятували захоплених російськими окупантами 19 членів екіпажу рятувального судна "Сапфір".
  • Також раніше українська влада проводила обмін 9 російських строковиків на полоненого мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали 11 березня. 
  • Відомо також про обміни, які проводили за рішенням військового керівництва, зокрема на початку війни 1 березня на Сумщині поміняли полоненого командира російських окупантів на 5 бійців територіальної оборони. 15 квітня на Херсонщині військове командування поміняло 5 українських захисників на 4 полонених російських окупантів.
  • 18 квітня затриманий народний депутат Віктор Медведчук, який є підозрюваним у справі про державну зраду, звернувся до російського президента Володимира Путіна, який є хрещеним батьком доньки Медведчука, та президента України Володимира Зеленського з пропозицією обміняти його на українських захисників та цивільних в Маріуполі. Українська влада висловила готовність до такого обміну, але в Кремлі вагаються.

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Теми: Верещукобмінполоненізаручники
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