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Арахамия объяснил, почему следует брать россиян в плен

Ирина БалачукСуббота, 23 апреля 2022, 12:42
Арахамия объяснил, почему следует брать россиян в плен
Фото mil.in.ua

Представитель украинской делегации на переговорах с РФ и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что российских оккупантов нужно брать в плен, чтобы потом иметь обменный фонд.

Источник: Арахамия в Facebook

Прямая речь "слуги народа": "Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных.

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Понимаю эмоции, сам недавно имел такую ​​же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен".

Детали: По словам Арахамии, при современных боях артиллерии на больших расстояниях пленных брать стало гораздо тяжелее, поэтому "имеем проблемы с пополнением обменного фонда".

Он также отметил, что вопросом обмена пленных занимается специальный центр при СБУ.

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Что было раньше: 21 апреля украинские власти провели второй обмен пленными за одну неделю и спасли из плена 19 украинцев, в том числе раненых.

Предыстория:

  • 19 апреля украинские власти совершили пятый по счету обмен пленными, вернув 76 украинцев. 14 апреля украинские власти провели обмен военнопленными в формате "30 на 30", 1 апреля в формате "86 на 86", а 24 марта в формате "10 на 10". Кроме того, спасли захваченных российскими оккупантами 19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир".
  • Также ранее украинские власти проводили обмен 9 российских срочников на плененного мэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного 11 марта.
  • Украинские власти готовы к любому формату обмена пленными, а также к возвращению трупов погибших солдат оккупационных войск РФ в обмен на гражданских лиц и военных, оказавшихся заблокированными российскими войсками на "Азовстали" в Мариуполе. Виктор Медведчук обращался к своему куму с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Темы: Арахамия обменвойна
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