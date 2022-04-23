Арахамия объяснил, почему следует брать россиян в плен

Представитель украинской делегации на переговорах с РФ и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что российских оккупантов нужно брать в плен, чтобы потом иметь обменный фонд.

Источник: Арахамия в Facebook

Прямая речь "слуги народа": "Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных.

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Понимаю эмоции, сам недавно имел такую ​​же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен".

Детали: По словам Арахамии, при современных боях артиллерии на больших расстояниях пленных брать стало гораздо тяжелее, поэтому "имеем проблемы с пополнением обменного фонда".

Он также отметил, что вопросом обмена пленных занимается специальный центр при СБУ.

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Что было раньше: 21 апреля украинские власти провели второй обмен пленными за одну неделю и спасли из плена 19 украинцев, в том числе раненых.

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