Арахамия объяснил, почему следует брать россиян в плен
Представитель украинской делегации на переговорах с РФ и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что российских оккупантов нужно брать в плен, чтобы потом иметь обменный фонд.
Источник: Арахамия в Facebook
Прямая речь "слуги народа": "Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных.
Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен".
Детали: По словам Арахамии, при современных боях артиллерии на больших расстояниях пленных брать стало гораздо тяжелее, поэтому "имеем проблемы с пополнением обменного фонда".
Он также отметил, что вопросом обмена пленных занимается специальный центр при СБУ.
Что было раньше: 21 апреля украинские власти провели второй обмен пленными за одну неделю и спасли из плена 19 украинцев, в том числе раненых.
Предыстория:
- 19 апреля украинские власти совершили пятый по счету обмен пленными, вернув 76 украинцев. 14 апреля украинские власти провели обмен военнопленными в формате "30 на 30", 1 апреля в формате "86 на 86", а 24 марта в формате "10 на 10". Кроме того, спасли захваченных российскими оккупантами 19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир".
- Также ранее украинские власти проводили обмен 9 российских срочников на плененного мэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного 11 марта.
- Украинские власти готовы к любому формату обмена пленными, а также к возвращению трупов погибших солдат оккупационных войск РФ в обмен на гражданских лиц и военных, оказавшихся заблокированными российскими войсками на "Азовстали" в Мариуполе. Виктор Медведчук обращался к своему куму с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.