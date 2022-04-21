Другий обмін за тиждень: 19 українців врятовано з російського полону

Українська влада провела другий обмін полоненими за один тиждень, врятувавши з полону 19 українців, в тому числі поранених.

Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук

Пряма мова Верещук: "Відбувся черговий обмін полоненими.

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Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації.

Принагідно дякую Президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими".

Деталі: Серед 19 звільнених з полону українців, десятеро є військовослужбовцями Збройних сил України, зокрема два офіцери.

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Решта дев'ять – цивільні.

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