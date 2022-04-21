Другий обмін за тиждень: 19 українців врятовано з російського полону
Четвер, 21 квітня 2022, 15:12
Українська влада провела другий обмін полоненими за один тиждень, врятувавши з полону 19 українців, в тому числі поранених.
Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук
Пряма мова Верещук: "Відбувся черговий обмін полоненими.
Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації.
Принагідно дякую Президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими".
Деталі: Серед 19 звільнених з полону українців, десятеро є військовослужбовцями Збройних сил України, зокрема два офіцери.
Решта дев'ять – цивільні.
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Передісторія:
- У вівторок цього тижня 19 квітня українська влада здійснила п'ятий за ліком обмін полоненими, врятувавши 76 українців. Із них 60 були військовими ЗСУ, а решта цивільними.
- 14 квітня українська влада провела четвертий обмін військовополоненими у форматі "30 на 30". 1 квітня Україна провела обмін у форматі "86 на 86" військових, повернувши зокрема 15 з них військовослужбовиць.
- 24 березня українська влада провела обмін військовополоненими у форматі 10 на 10. Крім того, врятували захоплених російськими окупантами 19 членів екіпажу рятувального судна "Сапфір". Також раніше українська влада проводила обмін 9 російських строковиків на полоненого мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали 11 березня.
- Відомо також про обміни, які проводили за рішенням військового керівництва, зокрема на початку війни 1 березня на Сумщині поміняли полоненого командира російських окупантів на 5 бійців територіальної оборони. 15 квітня на Херсонщині військове командування поміняло 5 українських захисників на 4 полонених російських окупантів.
- Крім того, українська влада готова до будь-якого формату обміну полоненими чи навіть повернення трупів загиблих солдатів окупаційних військ РФ в обмін на цивільних осіб та військових, які опинилися заблоковані російськими військами на "Азовсталі" в Маріуполі. Віктор Медведчук звертався до свого кума з проханням обміняти його на захисників і жителів Маріуполя.