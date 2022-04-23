Оккупанты под угрозой расстрела мобилизуют даже медиков на захваченных территориях – разведка

Украинская разведка располагает данными, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию граждан Украины на захваченных территориях, включая медиков.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны

Дословно: "Оккупанты проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях.

В частности, в городе Волчанск (Харьковская область) в больнице первичной медико-санитарной помощи младший медицинский персонал принудительно отправляется на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом".

Детали: На захваченных территориях Харьковской, Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты мобилизуют молодежь.

Из Херсонской области для выполнения планов по мобилизации российские военные ограничили выезд украинцев на территории, подконтрольные украинскому правительству. Украинские разведчики сообщают, что также значительно ограничили выезд на территорию РФ.

В Запорожской области, по данным украинской разведки, российские военные и сотрудники ФСБ разыскивают мужчин призывного возраста. ГУР МО считает, что их планируют бросить на наиболее проблемные направления боевых действий.

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В то же время в ГУР МО добавляют, что подавляющее большинство населения имеет проукраинские настроения и мотивацию сопротивляться российским захватчикам.

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