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Оккупанты под угрозой расстрела мобилизуют даже медиков на захваченных территориях – разведка

Денис КарловскийСуббота, 23 апреля 2022, 16:44
Оккупанты под угрозой расстрела мобилизуют даже медиков на захваченных территориях – разведка
фото иллюстративное: getty images

Украинская разведка располагает данными, что российские оккупанты начали принудительную мобилизацию граждан Украины на захваченных территориях, включая медиков.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны

Дословно: "Оккупанты проводят мобилизацию украинских медиков, которые остаются на оккупированных территориях.

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В частности, в городе Волчанск (Харьковская область) в больнице первичной медико-санитарной помощи младший медицинский персонал принудительно отправляется на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом".

Детали: На захваченных территориях Харьковской, Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты мобилизуют молодежь.

Из Херсонской области для выполнения планов по мобилизации российские военные ограничили выезд украинцев на территории, подконтрольные украинскому правительству. Украинские разведчики сообщают, что также значительно ограничили выезд на территорию РФ.

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В Запорожской области, по данным украинской разведки, российские военные и сотрудники ФСБ разыскивают мужчин призывного возраста. ГУР МО считает, что их планируют бросить на наиболее проблемные направления боевых действий.

В то же время в ГУР МО добавляют, что подавляющее большинство населения имеет проукраинские настроения и мотивацию сопротивляться российским захватчикам.

Предыстория:

  • Ранее ГУР МО сообщало, что российские оккупанты полностью блокируют захваченные города и села на захваченных территориях Украины и расстреливают волонтеров, которые везут гуманитарную помощь.
  • Также украинская разведка сообщала, что  оккупанты заменяли автодороги, поля и грунтовые дороги в селах Херсонской области.
  • Британская разведка убеждена, что россияне постараются любой ценой достичь каких-то "побед" до праздника 9 Мая.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что россияне планировали депортировать украинцев в Сибирь после полной оккупации страны и заставить строить новые города для россиян.

Темы: разведкаоккупацияХарьковская областьмобилизация
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